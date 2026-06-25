كرة القدم تجمعنا

تحتل كرة القدم مكانة خاصة في وجدان الشعوب العربية، فهي الرياضة الأكثر شعبية وانتشاراً، والقادرة على إثارة مشاعر الفرح والحزن والفخر والانتماء في آن واحد. ومن المفارقات اللافتة أن كرة القدم تجمع العرب وتوحدهم حول عشق اللعبة.

فمن ناحية، تشكل كرة القدم مساحة مشتركة تجمع ملايين العرب مهما اختلفت أوطانهم ولهجاتهم وثقافاتهم المحلية. وعندما تُقام البطولات الكبرى، يتابع الجمهور العربي المباريات بشغف كبير، وتصبح أخبار اللاعبين والمنتخبات موضوعاً يومياً للنقاش في المجالس ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. كما يشعر العرب بالفخر عندما يحقق أحد المنتخبات العربية إنجازاً عالمياً، فيلتف كثيرون حوله باعتباره ممثلاً للمنطقة كلها، وليس لدولته فقط.

وقد ظهرت هذه الروح بوضوح في العديد من البطولات الدولية، حيث تجاوز التشجيع الحدود الوطنية الضيقة، وتحول إلى حالة من التضامن العربي. فنجاح أي منتخب عربي يمنح الجماهير العربية شعوراً بأنهم شركاء في الإنجاز، وأنهم قادرون على الحضور والمنافسة في الساحة العالمية، وهذا ما حدث حين حققت المغرب ومصر فوزين في نهائيات كأس العالم 2026.

لكن كرة القدم تفرق العرب أيضاً. فالمنافسات الرياضية بين المنتخبات العربية كثيراً ما تثير حساسيات وخلافات بين الجماهير، خصوصاً عندما تكون المباريات ذات طابع حاسم أو تاريخي. وقد تتحول المنافسة الرياضية أحياناً إلى تعصب غير مبرر، فتشتد المناقشات وتزداد الاتهامات المتبادلة، وينسى البعض أن الهدف الأساسي من الرياضة هو المتعة والتقارب الإنساني. كما تسهم وسائل التواصل الاجتماعي أحياناً في تضخيم الخلافات وإشعال الجدل بين المشجعين.

ومع ذلك، فإن هذا التفرق يظل في أغلب الأحيان مؤقتاً ومحصوراً في إطار المنافسة الرياضية. فما أن تنتهي المباريات حتى تعود المشاعر المشتركة لتغلب على الخلافات، ويبقى الانتماء الثقافي واللغوي والحضاري الجامع أقوى من نتائج المباريات وألقاب البطولات.

إن كرة القدم تشبه الحياة نفسها؛ فهي تجمع بين المنافسة والتعاون، وبين الاختلاف والاتفاق، ولذلك فإن قيمتها الحقيقية لا تكمن في عدد الأهداف أو الكؤوس فقط، بل في قدرتها على إيجاد روابط إنسانية وثقافية بين الشعوب. ومن هنا يمكن القول إن كرة القدم تجمع العرب عندما يتشاركون شغفها وأحلامها، وتفرقهم عندما يتنافسون داخل ملاعبها، لكنها في النهاية تبقى جسراً من جسور التواصل بين أبناء الأمة العربية.