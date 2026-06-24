«الإمارات خط أحمر».. إعلام يصون الوعي ويحمي سردية الوطن

ليست كل الخطوط الحمراء حدوداً تُرسم على الخرائط؛ فبعضها يُرسم في الضمير، ويُصان بالوعي، ويُحرس بالكلمة المسؤولة. والإمارات، بتاريخها ومكانتها ومنجزاتها وأمنها ووحدة شعبها، ليست عنواناً عابراً في فضاء الأخبار، ولا مادة قابلة للتأويل أو الاستثمار في الشائعات؛ إنها وطن صاغ حضوره بالعمل، وثبّت مكانته بالإنجاز، وحمى صورته في العالم بثقة قيادة وشعب ومؤسسات تعرف قيمة ما بُني، وتدرك أن المحافظة عليه مسؤولية وطنية مشتركة.

ومن هذا المنطلق، فإن شعار «الإمارات خط أحمر» هو رسالة وطنية واضحة عن ثوابت لا تقبل المساس. فالإمارات التي جعلت من الإنسان محوراً للتنمية، ومن الاستقرار قاعدة للتقدم، ومن العمل لغة للحضور العالمي، لا يمكن أن تُترك حقيقة تجربتها رهينة سرديات مفبركة، أو حسابات عابرة تسعى إلى بث الشائعة، وتشويه الإنجاز، وزرع الشك في وعي المجتمع.

وفي هذا المعنى، تتجلى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حين أكد أن: «التمسك بالهوية مصدر قوة وثقة واعتزاز وطني». وهي ليست عبارة عن الماضي أو دعوة إلى الانغلاق، بل رؤية متكاملة تؤكد أن الهوية الوطنية هي البوصلة التي تحفظ المجتمع في زمن التحولات، وتمنحه القدرة على الانفتاح بثقة، والتقدم بوعي، ومواجهة محاولات التشويش من دون أن يفقد ثوابته أو يبتعد عن قيمه الأصيلة.

لقد جاء منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الـ11 تحت شعار «الإمارات خط أحمر» في توقيت بالغ الدلالة؛ لأن الإعلام لم يعد مساحة لنقل الخبر فحسب، بل أصبح ميداناً لصناعة الإدراك والوعي الجمعي، وتشكيل الاتجاهات، وبناء الثقة أو إضعافها. ففي عالم المنصات المتدفقة، لم تعد خطورة التضليل كامنة في كذبة كبيرة وواضحة، بل في معلومة ناقصة، أو صورة مجتزأة، أو عنوان مضلل، أو تعليق عابر يُدفع به إلى فضاء واسع قبل أن تتاح للحقيقة فرصة الوصول.

ومن هنا، فإن المسؤولية الإعلامية لم تعد تقف عند حدود سرعة النشر أو جمال الصياغة، بل تبدأ من التحقق، وتكتمل بقراءة السياق، وتبلغ ذروتها في إدراك الأثر الوطني للكلمة والصورة والمحتوى. فالإعلام الوطني الحقيقي لا يلاحق الشائعة بعد انتشارها فقط، بل يسبقها ببناء سردية موثوقة، ويغلق منافذ الفراغ المعلوماتي، ويجعل من الحقيقة حاضرة قبل أن تجد الأكذوبة مساحة للتمدد.

وهنا تكمن القيمة الأعمق للمنتدى؛ فهو يعكس انتقالاً نوعياً من منطق إدارة الأزمة إلى منطق الجاهزية المستدامة، ومن رد الفعل إلى صناعة التأثير، ومن حماية الخبر إلى حماية الوعي. فالمعركة في الفضاء الرقمي ليست معركة سرعة وحدها، وإنما معركة مصداقية وفهم وذكاء، تتطلب إعلاماً يعرف كيف يقرأ ما وراء الخبر، ويحلل دوافعه، ويحدد أثره، ويواجهه بالحجة لا بالصخب، وبالمعلومة لا بالانفعال، وبالثقة لا بالتردد.

الدفاع عن الإمارات لا يكون بالشعارات المجردة، ولا بالصوت الأعلى، وإنما بالحجة الأقوى، والمعلومة الأدق، والخطاب الأكثر اتزاناً. كما لا يكون بإعادة نشر الأكاذيب تحت ذريعة تفنيدها، وإنما بإنتاج محتوى وطني مهني يبرز الحقيقة، ويشرح الإنجاز، ويقدم للعالم صورة أمينة عن دولة جعلت من التنمية والإنسانية والاستقرار نهجاً ثابتاً ومساراً مستداماً.

وفي الإعلام الجديد، لم يعد الصحفي أو المذيع وحده شريكاً في صناعة الصورة الذهنية للدولة. فصانع المحتوى، والمؤثر، والمصور، والمحلل، وكل من يملك منصة أو جمهوراً، أصبح مسؤولاً عن أثر ما ينشره. فالكلمة قد تبني جسراً من الثقة أو تفتح ثغرة للتأويل، والمقطع القصير قد يعزز الوعي أو يضاعف الالتباس، والتعليق غير المدروس قد يتحول إلى مادة تستغلها منصات مغرضة تبحث عن أي منفذ لتشويش المشهد أو زعزعة الطمأنينة.

ولهذا، فإن حماية الوعي ليست مهمة إعلامية منفصلة عن المجتمع، بل مسؤولية تشاركية تبدأ من الأسرة والمدرسة، وتتعمق في المؤسسات بمختلف تخصصاتها، وتكتمل عبر جمهور يمتلك مهارة التحقق، ووعياً نقدياً يميز بين الخبر والرأي، وبين الحقيقة والشائعة، وبين الحرية المسؤولة والفوضى الرقمية. فالمجتمع الواعي لا يمنح التضليل فرصة للانتشار، ولا يسمح للخلاف العابر بأن يتحول إلى شرخ، ولا يترك المجال مفتوحاً لمن يريد أن يكتب عن الإمارات سردية لا تشبهها.

كما أن الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أصبحا من أدوات الجاهزية الإعلامية الحديثة؛ لرصد الحملات الموجهة، وفهم اتجاهات الرأي العام، وقياس أثر الرسائل، وبناء محتوى أكثر دقة وسرعة وتأثيراً. غير أن التقنية، مهما بلغت من التطور، لا تصنع إعلاماً وطنياً بمفردها؛ فالقيمة الحقيقية تبقى في الإنسان الواعي، والرسالة الصادقة، والمهنية التي تصون عقل الجمهور وتحمي مصلحة الوطن.

إن «الإمارات خط أحمر» رسالة بأن الوطن مسؤولية، وأن الوعي حصانة، وأن حماية السمعة الوطنية تبدأ من كل كلمة وموقف ومنصة. وهي رسالة دولة واثقة بقيادتها، راسخة بثقة شعبها، قوية بمؤسساتها، وماضية نحو المستقبل بعزيمة لا تهتز. فالإمارات لا تكتب سرديتها بردود الأفعال، إنما بمنجزاتها؛ ولا تحمي مكانتها بالضجيج، بل بالحقيقة؛ ولا تواجه حملات التشويه بالخوف، بل بوعي أبنائها، ومهنية إعلامها، ووحدة صفها. وستبقى الإمارات، كما أرادها مؤسسوها وكما تصونها قيادتها وشعبها، وطناً أكبر من الشائعة، وأقوى من التضليل، وأبعد مدى من كل محاولات التشويش اليائسة.