دبي الأفعال.. إدارة تصنع معيارها

في مبادرة «دبي الأفعال Dubai it»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تلخص دبي تجربة إدارية نضجت عبر سنوات من القرار الواضح، وسرعة الحركة، وحسن قراءة احتياجات الإنسان والاقتصاد والمستقبل.

يحمل العنوان معنى يتجاوز اللفظ، فهو يضع اسم المدينة في موقع الفعل، ويجعل من طريقتها في العمل مرجعاً عملياً لكل مؤسسة تبحث عن نتيجة تُقاس وتُرى وتبقى.

أصبحت دبي نموذجاً إدارياً لأن خططها تُدار بمنطق المنظومة الشاملة، حيث يصبح كل مشروع حلقة في سلسلة متصلة من التخطيط والتمويل والتشغيل وقياس الأثر.

القرار يتصل بالتنفيذ، والتنفيذ يتصل بالخدمة، والخدمة تقاس بحضورها في حياة الناس.

ومن هنا تحولت الإمارة إلى مؤشر معياري تقارن بها المدن كفاءة المرافق، ورشاقة الحكومة، ووضوح رحلة المتعامل، واستعداد البنية التحتية لاستقبال الغد قبل ازدحامه بالأسئلة.

هذا المؤشر يقيس قدرة الإدارة على اختصار المسافة بين الحاجة والقرار، وبين القرار والنتيجة، مع حفظ جودة التجربة العامة.

في دبي، يُقرأ الإنجاز رقماً وطريقة إدارة قابلة للاختبار في المطار والطريق والمنصة الرقمية والمدرسة والمستشفى ومركز الأعمال.

وتستمد المبادرة وزنها من كونها صادرة عن قيادة جعلت الأداء المؤسسي جزءاً من هوية المدينة. فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حين أطلق «دبي الأفعال Dubai it»، رسّخ مفهوماً يرى أن الإدارة الناجحة هي التي تجعل الوعد جدول عمل، وتحوّل الوقت إلى مورد إنتاج، وتمنح كل جهة معياراً أعلى مما اعتادت عليه.

وبهذا المعنى، أصبحت دبي مختبراً مفتوحاً لفكرة المدينة القادرة على تجديد أدواتها من داخل يومها.

وتقوم دبي في أساسها على معنى أوسع للفعل، فالمدينة مدت يد الدعم للناس والمؤسسات والقطاعات، وفتحت مسارات للباحثين عن فرصة، ووفرت بيئة يشعر فيها المستثمر والمقيم والمبدع بأن المنظومة تقف معه. جاء هذا الدعم في بنية خدمات وتشريعات وشراكات وتسهيلات جعلت التقدم مسؤولية مشتركة، ومنحت فكرة «دبي الأفعال Dubai it» رصيدها الاجتماعي قبل رصيدها الإعلامي.

لذلك تبدو المبادرة كأنها وثيقة تشغيل للمستقبل. إنها تقول للمؤسسات إن معيار دبي يبدأ عند أول أثر يصل إلى الإنسان، وتقول للأجيال إن القيمة الحقيقية للمدينة تكمن في قدرتها على جعل الفكرة موعداً، والمشروع خدمة، والخدمة ثقة عامة.

هكذا ترسخ دبي مكانتها بوصفها مرجعاً للمقارنة، مدينة تضع لنفسها سقفاً عالياً ثم تحوله إلى أرض ثابتة يقف عليها الآخرون لقياس خطواتهم بثقة ووضوح وأدوات قابلة للنقل والتطوير.

وفي «دبي الأفعال Dubai it» تتجلى خلاصة تجربة إدارية صنعت من الاسم منهجاً، ومن المنهج لغة عمل يعرفها العالم.