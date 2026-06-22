أهمية مفاوضات جنيف

مفاوضات جنيف التي تجري الآن بين الوفدين الأمريكي والإيراني، هي أمر بالغ الأهمية، وله تأثيراته وتفاعلاته المقبلة. هذه المفاوضات تأتي استكمالاً لاتفاق النوايا المكون من 14 نقطة جوهرية. اتفاق النوايا تعرّض لملاحظات سلبية، وانتقادات من أطراف أمريكية وإسرائيلية ولبنانية.

أهم هذه الانتقادات يمكن إجمالها على النحو التالي:

1 - الاتفاق لم يقيّد قدرات إيران النووية.

2 - لم يذكر إنتاج واستخدام إيران للصواريخ الباليستية.

3 - لم يقيد الاتفاق دعم إيران لوكلائها في المنطقة.

4 - لم يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان، لأن إيقاف إطلاق النار دون الانسحاب هو تدعيم لفكرة الاحتلال.

من ناحية أخرى، يمكن القول إن مجرد إيقاف النار على كل الجبهات، وإعطاء فرصة الـ 60 يوماً للتفاوض، هو في حد ذاته خطوة إلى الأمام في إيقاف التصعيد الخطر.

لذلك كله، يمكن القول إن مفاوضات جنيف هي نوع من الترميم لاتفاق النوايا، ومحاولة لسد ثقوب أي بنود تغافل عنها وتم تأجيلها في الاتفاق.

مراقبة مفاوضات جنيف، هي مسألة حياة أو موت لأمن المنطقة كلها.