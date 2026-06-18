الديناميكية الإماراتية.. والحكمة الكونفوشيوسية

تتجاوز العلاقات الإماراتية الصينية إطار المصالح المشتركة والتعاون الاقتصادي، إلى مساحة أوسع من التلاقي بين رؤيتين للتنمية وبناء المستقبل وتمكين الإنسان، فعلى الرغم من اختلاف الخلفيات التاريخية والثقافية، استطاع البَلدان أن يطوّرا نموذجاً من الشراكة يقوم على الاحترام المتبادل والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل طرف، وهو ما منح هذه العلاقة عمقاً يتجاوز الحسابات التقليدية للعلاقات الدولية.

ومن هذه الزاوية تحديداً تبدو الشراكة الإماراتية - الصينية تجربة غنية بالدلالات والمعاني، حيث تتجذر وتتفرع بشكل متناغم من خلال التلاقي المثمر بين تجربتين نجحت كل منهما في صياغة نموذجها الخاص في التقدم، وتقديم الصورة الحضارية في أبهى حلتها، وإذا كانت الإمارات قد اختارت الديناميكية والمرونة واستشراف المستقبل طريقاً لبناء تجربتها الحديثة، فإن الصين قدّمت نموذجاً حضارياً يقوم على الحكمة والتراكم المعرفي الطويل الذي شكلته الفلسفة الكونفوشيوسية عبر قرون ممتدة.

وحين يُذكر الفكر الكونفوشيوسي، تحضر قيم الانسجام واحترام المعرفة والانضباط والمسؤولية الاجتماعية، وهي قيم لم تكن مجرد أفكار فلسفية، بل تحولت إلى جزء من الوعي الجمعي الذي ساهم في بناء واحدة من أكثر التجارب الإنسانية استمرارية وتأثيراً، وفي المقابل، نجحت دولة الإمارات بديناميكيتها الفريدة في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على المرونة وسرعة التكيف والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، دون أن تتخلى عن جذورها الثقافية والاجتماعية، لتشكل قوة ناعمة باتت بصمة تُعرف بها دولة المستقبل.

وعلى الرغم من اختلاف السياقات التاريخية بين البلدين، فإن نقطة الالتقاء بينهما تبدو واضحة، فكلاهما أدرك أن المستقبل لا يُبنى على التنصل من القيم والثوابت أو القطيعة مع الماضي، بل على فهمه واستثماره، فالإمارات لم تنظر إلى تراثها بوصفه حنيناً إلى زمن مضى، بل بوصفه ركيزة تستند إليها وهي تتجه نحو المستقبل، كما أن الصين لم تتعامل مع إرثها الحضاري باعتباره عبئاً يعيق التقدم، بل حولته إلى مصدر قوة يدعم مشروعها التنموي المعاصر، وباتت بصمة مرئية لحضارة عريقة يشار إليها بالبنان!

ولعل هذا ما يفسر أن العلاقات الإماراتية الصينية تجاوزت منذ سنوات إطار التعاون التقليدي لتتحول إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والثقافة، فالشراكات الأكثر رسوخاً لا تُبنى على المصالح الآنية وحدها، وإنما على تقارب الرؤى وفهم كل طرف لطريقة تفكير الآخر، فهو مشروع مستدام يقوم على الرؤى الواضحة.

ومن اللافت أن هذا التقارب وجد تعبيراً ثقافياً لافتاً في استضافة الصين لدولة الإمارات، كضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب هذا العام، فمثل هذه الفعاليات لا تتيح للدول عرض كُتبها ومنتجاتها الثقافية والفكرية فحسب، بل تمنحها فرصة لتقديم صورتها الحضارية وتجربتها الإنسانية المكثفة أمام شعوب وثقافات مختلفة.

وخلال وجودي في المعرض، فإن أكثر ما لفت انتباهي، الاهتمام الصادق الذي أبداه الزوار الصينيون تجاه الثقافة الإماراتية، رأيت شغفاً حقيقياً للتعرف إلى قصصنا وكتبنا وتراثنا ورؤية الإمارات للمستقبل، حتى تفاعلهم المثمر مع الفعاليات الفلكلورية ومشاركتهم، وكانت الأسئلة التي يطرحها الزوار تحمل رغبة واضحة في الفهم والاكتشاف، وهو ما عكس احتراماً متبادلاً بين ثقافتين تسعيان إلى التعرف إلى بعضهما البعض بعيداً عن الصور النمطية والأحكام المسبقة.

وقد ألهمتني هذه التجربة ككاتبة وصحافية على نحو خاص، إذ أيقنت تماماً أن الثقافة هي القوة الناعمة الأسمى التي تمتلك قدرة فريدة على بناء الجسور بين الشعوب، وأن القصص المحلية الصادقة قادرة على الوصول إلى الإنسان أينما كان، فكل اهتمام أبداه زائر صيني بكتاب إماراتي، أو سأل عن معنى أهزوجة شعبية، أو تذوق لأول مرة فنجان قهوة إماراتية، وكل رغبة في التعرف إلى جانب من تجربتنا الثقافية، كان تذكيراً بأن المعرفة تظل اللغة الأكثر قدرة على التقريب بين البشر مهما اختلفت لغاتهم وخلفياتهم.

ولعل ما يجعل هذه التجربة جديرةً بالتأمل أنها تقدم مثالاً على كيف يمكن للحضارات المختلفة أن تلتقي حول قيم مشتركة دون أن تفقد خصوصيتها، فبين الديناميكية الإماراتية والحكمة الكونفوشيوسية تتشكل تجربة استثنائية تثبت أن التقدم لا يتعارض مع الهوية، وأن الأمم الأكثر قدرة على صناعة المستقبل هي تلك التي تعرف كيف تصون قيمها وماضيها وهي تتجه بثقة نحو الغد.