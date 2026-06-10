عهد ووعد.. رسالة ولاء وانتماء للوطن والقائد

حين يكون الوطن في القلب عقيدة ووفاءً، لا تعود الوطنية كلمة تُقال، ولا شعاراً يُرفع، ولا مناسبة تمرّ، وإنما تصبح عهداً يسكن الضمير، ووعداً يتجدد في السلوك، وولاء صادقاً للوطن والقيادة الحكيمة. وفي دولة الإمارات، حيث وُلد الاتحاد من إرادة الرجال الأوفياء، وكبر على قيم زايد، ومضى بثقة، في ظل قيادة حكيمة، جعلت الإنسان محور البناء وغاية التنمية، تأتي مبادرة «عهد ووعد»، لتقول بلسان القلب قبل الكلمات: إن الولاء والانتماء للوطن والقائد راسخ، وحب سيدي القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليست عبارات تردد فحسب، وإنما هو التزام ثابت، وسلوك نقي، ومسؤولية وطنية، تُترجم في العمل والموقف والوعي.

إن «عهد ووعد»، ليست مجرد مبادرة، وإنما هي ميثاق وطني نابع من الضمير، يجدد العلاقة الصادقة بين الإنسان ووطنه، وبين المواطن وقيادته، وبين الجيل الحاضر وإرث المؤسسين. فالعهد هو أن نبقى أوفياء لقيم الاتحاد، أمناء على منجزات الدولة، متمسكين بالهوية الوطنية، حريصين على وحدة الصف، معتزين بقيادتنا التي صنعت من الإمارات نموذجاً في الحكمة والاستقرار والازدهار. أما الوعد، فهو أن يتحول هذا الولاء إلى عطاء، وهذا الانتماء إلى مشاركة، وهذا الحب إلى مواقف صادقة، تحفظ للوطن مكانته، وتصون له سمعته، وتعزز حضوره الدولي.

العهد للوطن ليس كلمة تُكتب، وإنما أمانة تُحمل، والوعد للقيادة ليس شعاراً يُرفع، وإنما وفاء يُترجم عملاً وسلوكاً. ومن هنا، فإن المواطنة الإيجابية لا تقف عند حدود المشاعر الصادقة، وإنما تتجاوزها إلى الإخلاص في أداء الواجب، واحترام القانون، وصون المسؤولية الوطنية، وجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل مصلحة، وحماية المكتسبات، وتعزيز التلاحم المجتمعي، والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة في كل ظرف. فالوطن لا يُخدم بالعاطفة وحدها، وإنما يُخدم بوعي يحفظه، وعمل يرفعه، وأخلاق تليق باسمه، وضمير لا يساوم على مصلحته العليا.

لقد منحت الإمارات أبناءها وطناً آمناً، وهوية راسخة، وكرامة مصونة، وفرصاً واسعة، ومكانة عالمية، يعتز بها كل من يحمل اسمها. وهذا العطاء العظيم لا يقابَل إلا بوفاء عظيم. فالانتماء الحق يتجلى عند المسؤولية، حين يكون المواطن حارساً للوعي، وصوتاً للحقيقة، وسداً منيعاً أمام الشائعات، ومحاولات التشكيك، وخطابات الفوضى والكراهية، وكل ما يستهدف الثقة بين الشعب وقيادته ومؤسساته الوطنية.

إن الولاء للقائد في الوجدان الإماراتي، ليس علاقة شكلية، وإنما هو امتداد لعلاقة ثقة ومحبة ومسيرة مشتركة. قيادةٌ آمنت بالإنسان، واستثمرت فيه، وفتحت له أبواب المستقبل، وحفظت له الأمن والاستقرار، وجعلت من الإمارات وطناً يسبق الزمن، ومن المواطن شريكاً في التنمية وصناعة الغد. لذلك، فإن تجديد العهد للقيادة الحكيمة، هو وفاء لمسيرة أثبتت أن الرؤية إذا صدقت، والإرادة إذا خلصت، والقيادة إذا أحسنت قراءة المستقبل، فإن الوطن يمضي بثبات، مهما تعاظمت التحديات.

وتكتسب مبادرة «عهد ووعد» أهميتها الفكرية، من كونها تعزز الهوية الوطنية، وتحمي الوعي الجمعي من التشتت والاختراق. ففي زمن تتسارع فيه المؤثرات، وتتعدد فيه المنصات، وتتشابك فيه الرسائل، تصبح الوطنية الواعية ضرورة لحماية المجتمع من الخلل القيمي، ومن الأصوات التي تحاول إضعاف الثقة، أو تفكيك المعنى، أو تحويل الانتماء إلى حالة سطحية بلا أثر. وهنا، يأتي دور هذه المبادرة في إعادة تثبيت البوصلة الوطنية: الوطن أولاً، القيادة ثقة، الاتحاد روح، الوعي حصن، والمواطن شريك أصيل في البناء والحماية.

وتحمل المبادرة رسالة خاصة إلى الأجيال الجديدة، مفادها أن الوطنية أمانة تُصان بالفعل. فجيل اليوم مطالب بأن يعرف أن ما يراه من أمن ورخاء وريادة، لم يأتِ مصادفة، وإنما هو ثمرة تضحيات وبناء وصبر وحكمة وقيادة واعية، وشعب وفِيّ. ومن واجب هذا الجيل أن يحفظ روح الاتحاد، وأن يعتز بالهوية، وأن يجعل من العلم والعمل والخلق الرفيع أدواته في خدمة الوطن، وأن يدرك أن كل منجز وطني، هو مسؤولية، قبل أن يكون مصدر فخر.

ومن هنا، فإن «عهد ووعد»، مشروع وجداني ووطني، يذكّرنا بأن الوطن أمانة، وأن القيادة ثقة، وأن المواطن شريك في المحافظة على المكتسب والبناء. عهدٌ بأن تبقى الإمارات أولاً في القلب والموقف والعمل، ووعدٌ بأن نصون رايتها، ونحمي منجزاتها، ونغرس قيمها في أبنائنا، ونمضي خلف قيادتها الحكيمة بثقة ووفاء، وإيمان عميق بالمستقبل.

وفي الختام، نقولها بضمير المواطن الوفي: نعاهد الوطن أن نبقى له سنداً، ونعد القيادة أن نظل على نهج الوفاء، ونؤكد أن الإمارات في قلوب أبنائها ليست وطناً فحسب، إنها عهد كرامة، ووعد عز، ومسيرة ولاء لا تنقطع، وانتماء لا يضعف، وحب لا تزيده الأيام إلا رسوخاً وثباتاً على العهد والوعد.