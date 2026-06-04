المسؤولية المجتمعية قول وفعل

لم تعد المسؤولية المجتمعية للشركات إطاراً تكميلياً أو خطاباً مؤسسياً يُستهلك في المناسبات، بل أصبحت محدداً استراتيجياً مباشراً لقدرة المؤسسات على البقاء، والتكيّف، وقيادة الأثر في بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين والتقلبات. نحن أمام تحوّل نوعي: من سرديات الالتزام إلى ممارسة فعلية للأثر، ومن الوعود إلى أثر قابل للقياس.

في هذا السياق، لا يمكن فصل المسؤولية المجتمعية عن جوهر استمرارية الأعمال، فالمؤسسات التي تُدرج الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن منظومة اتخاذ القرار، هي وحدها القادرة على بناء مرونة حقيقية. كل قرار في سلاسل الإمداد، أو الاستثمار، أو التوظيف، أو الشراكات، لم يعد قراراً تشغيلياً فحسب، بل أصبح قراراً استراتيجياً متعدد الأبعاد، يعيد تشكيل العلاقة بين المؤسسة ومحيطها، ويسهم في تحقيق الأثر الملموس.

لقد أثبتت دولة الإمارات نموذجاً متقدماً في هذا التحول، من خلال ترسيخ شراكة تكاملية بين القطاعات العام والخاص والأكاديمي، وكذلك المؤسسات والشركات غير الربحية وذات الأثر الاجتماعي، قائمة على المواءمة مع الأولويات الوطنية وتسريع الاستجابة للتحديات وفي ظل المتغيرات العالمية والإقليمية، من اضطرابات سلاسل الإمداد إلى تحديات الأمن الغذائي، برزت هذه الشراكة بوصفها عاملاً حاسماً في تحقيق الأثر الوطني القابل للقياس وتعزيز الاستقرار واستدامة النمو.

غير أن هذا النموذج لا يكتمل دون توسيع دائرة المسؤولية لتشمل جميع الأطراف المعنية، فالأفراد، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الكبرى، والجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات النفع العام تشكل معاً منظومة الأثر المستدام. الإجراءات اليومية مهما بدت جزئية تسهم بشكل تراكمي في إعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع.

دعم المنتجات المحلية، تبني ممارسات تشغيل مستدامة، الاستثمار في سلاسل إمداد مرنة، وتبني الابتكار؛ جميعها أدوات استراتيجية تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي وتعزيز القدرة التنافسية والاستقرار طويل المدى.

الأمن الغذائي، على سبيل المثال، لم يعد ملفاً قطاعياً، بل أولوية وطنية تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين مختلف الأطراف، من الإنتاج إلى التوزيع والاستهلاك، ضمن إطار قائم على التعاون والشراكات متعددة القطاعات. وكذلك الحال بالنسبة لاستدامة سلاسل الإمداد، التي أصبحت مؤشراً مباشراً على قوة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات.

ضمن هذا المشهد، يبرز «مجرى» كمظلة تفاعلية ومركز رائد ضمن منظومة الأثر، يعيد تعريف مفهوم التعاون من التنسيق إلى صناعة الأثر الوطني المشترك. فهي لا تكتفي بتجميع المبادرات، بل تعمل على مواءمتها ضمن إطار منظم وشفاف، قائم على التقييم القائم على الأدلة، بما يعزز الأثر الموثوق ويدفع باتجاه تحويل الأفكار إلى نتائج، والالتزام إلى ممارسة.

إن التحول الحقيقي يكمن في إعادة تموضع دور الشركات: من كيانات تركز على تعظيم الربح، إلى جهات فاعلة في بناء اقتصاد الأثر وصياغة مستقبل مستدام. وهذا التحول لا يُقاس بحجم المبادرات، بل بقدرتها على تحقيق مخرجات ملموسة، وارتباطها المباشر بالأولويات الوطنية.

في النهاية، المسؤولية المجتمعية لم تعد التزاماً نظرياً، بل مساءلة قائمة على النتائج. والتميّز لم يعد في ما نعلنه، بل في ما نُثبته عبر دليل موثّق على الأثر، لأن الأثر ببساطة ليس وعداً.. بل ممارسة.