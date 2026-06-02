لا تبدأ الحروب دائماً من الميدان، ولا تنطلق المواجهات بالضرورة من فوهات البنادق. أحياناً تبدأ من ورقة، من مسودة بيان، من تسريب مقصود، من عبارة أُضيفت في اللحظة الأخيرة أو سطر جرى حذفه بعناية.

وهذا ما تابعناه خلال الفترة الأخيرة في العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث بدا المشهد وكأنه حرب مسودات أكثر منه مواجهة عسكرية مباشرة، رغم أن الأسلحة كانت حاضرة في الخلفية، تذكّر الجميع بأن الكلمات قد تتحول في أي لحظة إلى مواجهة مفتوحة.

عشنا أسابيع ثقيلة من القلق والترقب، أخبار متناقضة، تصريحات حادة، تسريبات عن رسائل سرية، أحاديث عن مشاريع اتفاقات لا أحد يعرف إن كانت قد اقتربت فعلاً من التوقيع أم أنها وُجدت فقط لتكون جزءاً من لعبة الضغط السياسي. وفي كل يوم كانت المنطقة تستيقظ على رواية مختلفة، في حين أن العالم كله يراقب بحذر، وكأن الجميع يقف أمام باب مغلق لا يعرف ما الذي يختبئ خلفه.

المشكلة في مثل هذه الصراعات ليست فقط في القوة العسكرية، بل في غياب الوضوح. الإنسان يستطيع أن يتعامل مع الخطر حين يعرف حدوده، لكنه يشعر بالارتباك حين يعيش داخل مساحة رمادية لا يعرف إلى أين تقوده. وهذا تحديداً ما استخدمه الطرفان طول المرحلة الماضية.

الولايات المتحدة كانت ترسل رسائل متباينة، وإيران بدورها كانت تتحدث بلغة تحتمل أكثر من تفسير، حتى بدا المشهد وكأن الجميع يتعمد إبقاء الحقيقة ناقصة.

وفي وسط هذه الحرب النفسية، تتحمل المنطقة العبء الأكبر. الأسواق تتأثر مع كل تصريح. أسعار النفط تتحرك تبعاً لكل تسريب. المستثمرون يراقبون المشهد بحذر شديد. أما الناس العاديون.

فقد وجدوا أنفسهم أسرى لحالة من القلق المستمر، ليس لأنهم يتابعون تفاصيل الملفات النووية أو الحسابات الاستراتيجية، وإنما لأنهم يدركون أن أي خطأ صغير قد يتحول إلى أزمة يدفع الجميع ثمنها.

لقد بدا واضحاً أن الطرفين لا يريدان الذهاب إلى الحرب، لكنهما أيضاً لا يريدان الوصول إلى حالة سلام كاملة. وضع معلق بين التصعيد والتهدئة. بين العقوبات ورسائل التفاوض غير المعلنة.

وكل طرف يحاول أن يظهر أمام جمهوره الداخلي بأنه الطرف الأقوى والأكثر قدرة على فرض شروطه، بينما الحقيقة أن الجميع كان يبحث عن صيغة تحفظ التوازن، وربما ماء الوجه، وتمنع الانفجار.

هنا تكمن خطورة حرب المسودات؛ فهي لا تمنح الناس وضوح الحرب، ولا طمأنينة السلام. إنها تترك المنطقة في حالة انتظار طويلة، يعيش فيها الجميع على التحليلات والتوقعات والتفسيرات المتعددة، في حين أصبحت كل كلمة حدثاً قائماً بذاته، وأصبح كل تسريب مادة مفتوحة لعشرات القراءات المتناقضة.

ولعل أكثر ما يثير القلق أن المنطقة اعتادت هذا النوع من الحياة المعلقة. جيل كامل نشأ وهو يسمع عن احتمال الحرب أكثر مما عرف معنى الاستقرار الحقيقي. حتى الأطفال باتوا يحفظون أسماء الصواريخ والممرات البحرية، أكثر مما يحفظون أسماء الأشجار والحدائق والكتب. وهذه وحدها صورة كافية كي نفهم حجم التوتر الذي عاشته المنطقة طول العقود الماضية.

ومع ذلك، تبقى هناك حقيقة أنه لا أحد يستطيع تحمل حرب كبرى جديدة. لا الاقتصاد العالمي قادر على استيعاب المزيد من الأزمات، ولا الشعوب التي أنهكتها التوترات المستمرة، ولا حتى القوى المتحاربة التي تدرك أن إشعال المواجهات قد يكون سهلاً، لكن التحكم بنتائجها أمر مختلف تماماً. وربما لهذا السبب بقيت المعركة حتى الآن داخل حدود الرسائل والتسريبات والمشاريع غير المكتملة.

ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ما نراه مجرد محطة عابرة في لعبة المصالح الدولية؟ أم أننا أمام مرحلة جديدة يعاد فيها تشكيل التوازنات والتحالفات في المنطقة؟ لا أحد يملك إجابة حاسمة، وربما هذه هي الحقيقة الوحيدة الواضحة وسط كل هذا الغموض.

لقد أدخلتنا حرب المسودات زمناً مختلفاً، المواجهات فيه تدور بالرسائل الغامضة والتسريبات المدروسة والمواقف التي تُقال بنصف عبارة وتُترك للنصف الآخر من التأويل، أكثر مما تدور بالصواريخ والطائرات والمسيرات.

وتبقى الشعوب هي الطرف الأكثر تعباً من هذه الصراعات الطويلة. فبين واشنطن وطهران، وبين التصعيد والتهدئة، تقف المنطقة كلها في مساحة انتظار مرهقة، تراقب المشهد بقلق، وتتمنى أن تصل هذه المسودات يوماً إلى نسخة أخيرة، ومعتمدة.