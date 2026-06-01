تصريحات أمريكية مرتبكة!

من العبارات والتصريحات السياسية التي يصعب على العقل السياسي المحايد أن يستوعبها تلك التصريحات التي أطلقها وزير الحرب الأمريكي في ملتقى «شانغريلا في سنغافورة».

قال وزير الحرب الأمريكي، إن الرئيس ترامب يعتقد بأن أي اتفاق مع إيران هو اتفاق جيد.

هذا هو النص الحرفي للعبارة.

هذه العبارة حمّالة أوجه، وتقبل الكثير من النقد والجدل والنقاش السياسي.

مثلاً لو كان أي اتفاق مع إيران اتفاقاً جيداً، فلماذا قام ترامب بإلغاء الاتفاق الأول الذي تفاوضت عليه مجموعة «خمسة زائد واحد» لمدة خمس سنوات، وأدى إلى توقيع اتفاق ملزم لقدرات إيران النووية، وأخضعها للتفتيش الدوري لوكالة الطاقة الذرية؟

لو كان أي اتفاق مع إيران ملزماً، فلماذا أوقف حالتين من التفاوض وقام بضربات عسكرية لإيران؟

لو كان أي اتفاق جيداً مع إيران، فلماذا يرفض كل مسودة لأي طرف وسيط مثل باكستان وقطر وعمان؟

تصريح وزير الحرب الأمريكي عن ترامب يحوي غموضاً في الكلمات والمواقف.