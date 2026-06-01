دبي.. مدينة المستقبل التي صنعها التاريخ

كلما سرت في أزقة «الفهيدي» القديمة، أشعر أن دبي ما زالت تحتفظ بمفتاحها الأول. بين الجدران المرجانية، والبراجيل التي ترتفع فوق البيوت القديمة، يمكن للإنسان أن يرى البدايات التي خرجت منها واحدة من أكثر مدن العالم حضوراً وتأثيراً.

هنا تبدأ الحكاية الحقيقية، حكاية مدينة عرفت كيف تكبر بسرعة، وكيف تحافظ في الوقت نفسه على ذلك الخيط الرفيع الذي يربطها بأيامها الأولى. وفي السنوات الأخيرة، تابعت باهتمام بالغ، ما تنشره المؤسسات الدولية من تقارير تضع دبي في مواقع متقدمة بين المدن الأكثر ذكاءً وجاذبية واستدامة وتطوراً وجمالاً وأماناً، فتدهشني العلاقة العميقة بين ما حققته دبي اليوم، وبين القيم والخبرات التي تشكلت عبر أجيال طويلة من العمل والصبر والتكيف مع البيئة.

ففي بيوت دبي القديمة، كانت البراجيل تلتقط الهواء وتحمله إلى الغرف في أيام الصيف القاسية، كعنصر معماري جميل، يحمل هويتنا الثقافية، وأيضاً كتعبير عن فهم عميق للبيئة المحلية. واليوم، حين تنشغل دبي بمشروعات الاستدامة والطاقة النظيفة والبناء الذكي، نشعر أن روح البراجيل ما زالت حاضرة داخل هذا التفكير. تغيرت الأدوات، واتسعت الإمكانات، وبقيت الفكرة نفسها، البحث عن حلول ذكية تنسجم مع المكان وتحترم موارده.

وفي حي الفهيدي، يلتقي زمنان في مشهد واحد. الزائر يمشي بين الأزقة القديمة، ويشاهد تفاصيل الحياة التي عرفتها دبي قبل عقود طويلة، ثم يكتشف كيف أصبحت هذه المساحات التاريخية جزءاً من التجربة الرقمية الحديثة، فالتكنولوجيا هنا تتحرك بهدوء داخل المشهد التراثي، والذاكرة تواصل سرد حكاياتها بلغة يفهمها أبناء هذا العصر.

ومن بين المباني التي ألهبت خيال البشرية، وساهمت في صناعة شخصية دبي المعاصرة، يبرز متحف المستقبل، كواحد من أكثر الرموز حضوراً. المبنى يلفت الأنظار بتقنياته وتصميمه الجريء، والخط العربي الذي صممه الفنان الإماراتي مطر بن لاحج، باقتباسات ملهمة من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائـب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ينساب على واجهته كأنه يذكر الزائر بأن اللغة والثقافة والهوية ما زالت تشارك في صناعة المشهد. فيرى حواراً مستمراً بين المعرفة الحديثة والإرث الثقافي العربي، الذي ما زال يمنح المكان روحه الخاصة، يقول سموه على جدار المتحف الخارجي:

«المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيّله وتصميمه وتنفيذه. المستقبل لا ينتظر.. المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم».

«سرّ تجدّد الحياة وتطوّر الحضارة وتقدّم البشريّة هو في كلمة واحدة: الابتكار». «لن نعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمرّ مئات السنين».

على امتداد خور دبي، تبدو العلاقة بين الماضي والحاضر أكثر وضوحاً، فهذا الخور الذي يحمل ذكريات طفولة وحياة أجدادي وطفولتي، حمل أيضاً منذ زمن بعيد، سفن الداو الخشبية، واستقبل التجار والمسافرين والقوافل البحرية، وما زال يؤدي دوره في ربط دبي بالعالم، صحيح أن أحجام السفن ونوعية المحركات تغيرت، وتطورت أيضاً أنظمة الإدارة والخدمات اللوجستية، لكن روح التجارة التي عرفت بها المدينة منذ بداياتها الأولى، استمرت بلا توقف.

في تاريخ دبي، نرى أن كثيراً من ملامحها المعاصرة، ولدت من تجارب عاشها الأجداد على البحر وفي الصحراء، الغواصون والتجار والمسافرون، حملوا معهم قيم الشجاعة والصبر والانفتاح على العالم، وأهل الصحراء تعلموا كيف يحافظون على الماء، ويصنعون الحياة وسط الظروف القاسية، ومن هذه الخبرات تشكلت شخصية مدينة تحتضن اليوم ثقافات العالم، وتقود مشاريعها الاقتصادية والبيئية والغذائية بثقة، مستندة إلى ذاكرة طويلة من العمل والاجتهاد، والقدرة على التكيف مع المتغيرات.

وحين أتأمل كل هذه الصور مجتمعة، أرى مدينة نجحت في بناء معادلتها الخاصة، فدبي المتألقة تمضي بثقة نحو المستقبل، وتحمل معها خبرات المكان وذاكرته وقيمه الإنسانية.

ولهذا يشعر الزائر بأن المدينة تتغير كل يوم، بينما تظل شخصيتها واضحة ومألوفة في الوقت نفسه. دبي اليوم تكتب فصلاً جديداً من تاريخها، وتواصل تقديم نموذج حضاري يلفت أنظار العالم، وفي قلب هذا النموذج، يقف الإنسان الإماراتي، حاملاً إرث أجداده، ومشاركاً في صناعة الغد بعقل منفتح، وروح تعرف جيداً الطريق الذي جاءت منه.

ستبقى دبي مدينة تدهش العالم بإنجازاتها، وتبقى في الوقت ذاته مدينة تعرف أسماء موانئها القديمة، وتحفظ حكايات بحارتها، وتستمع إلى صوت البراجيل وهي تروي للأجيال قصة مكان آمن بالمستقبل منذ وقت مبكر، ومضى نحوه بثقة لا تعرف التردد.