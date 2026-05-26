الإمارات في مواجهة الإرهاب.. حين تسقط أوهام الاعتداء أمام صلابة الدولة

ليست دولة الإمارات العربية المتحدة وطناً يمكن اختباره بالاعتداءات الجبانة، ولا ساحةً تُقاس فيها أوهام العابثين، بل دولة سيادة راسخة، ومؤسسات يقظة، وقيادة حكيمة، ومجتمع موحّد، وتجربة وطنية أثبتت أن الأمن في الإمارات عقيدة دولة، وثقافة مجتمع، ومسؤولية وطنية متكاملة. ومن هذه الحقيقة تنطلق الرسالة الأعمق: الإمارات عصيّة على الإرهاب، لا لأنها بعيدة عن محاولات الاستهداف، بل لأنها أقوى من أن تنكسر أمامها، وأوعى من أن تنجرّ إلى غاياتها، وأصلب من أن تسمح لأي يد غادرة أن تمس أمنها أو تعبث بسيادتها أو تقترب من كرامة ترابها.

إن الاستهداف الجبان الذي طال محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيّرة، لم يكن مجرد حادث أمني محدود، بل محاولة بائسة لاختبار إرادة الدولة. وقد أدانت دولة الإمارات هذا الاعتداء الإرهابي الغادر، واعتبرته تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمنها، مؤكدة عدم تهاونها في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف.

ومحطة براكة ليست منشأة طاقة فحسب، بل رمز سيادي وتنموي ومعرفي، وشاهد على قدرة الإمارات على تحويل الطموح إلى منجز، والرؤية إلى واقع، والمستقبل إلى مشروع وطني ملموس. إنها عنوان لدولة لا تكتفي باستهلاك المعرفة، بل تدخل ميادينها الكبرى بثقة واقتدار؛ دولة تبني الطاقة النظيفة، وتستثمر في التكنولوجيا المتقدمة، وتؤسس لمستقبل أكثر استدامة لأجيالها. ولذلك فإن استهداف محيطها يكشف طبيعة الفكر الإرهابي حين يعجز عن مواجهة النموذج الناجح بالحجة أو البناء أو المنافسة، فيلجأ إلى التخريب، ويستبدل المنطق بالعنف، والحوار بالحقد، والتنمية بالعبث.

لكن ما لم يدركه المعتدي الإرهابي أن الإمارات لا تُقاس بقدرة الإرهاب على المحاولة، بل بقدرة الدولة على إفشال المحاولة، واحتواء أثرها، وتحويلها إلى شاهد جديد على كفاءة مؤسساتها وصلابة جبهتها الداخلية. فالحدث، في جوهره، لم يكشف ثغرة في الدولة، بل كشف يقظة الدولة. لم يصنع خوفاً في المجتمع، بل عزز ثقته. لم يربك المسار الوطني، بل أعاد التأكيد أن الإمارات تملك من الجاهزية والكفاءة والوعي ما يجعل أمنها الوطني خطاً أحمر، وسيادتها غير قابلة للمساومة، وأرضها خارج حسابات العبث الإرهابي الجبان.

إن الإمارات، في خطابها ونهجها، دولة سلام وتسامح وتعايش، لكنها ليست دولة تتساهل أمام من يهدد أمنها. هي دولة تمد يدها للتعاون، لكنها تمسك بزمام سيادتها بحزم. تحترم القانون الدولي، لكنها لا تسمح بأن يتحول احترامها للقانون إلى باب للتطاول عليها. تؤمن بالاستقرار الإقليمي، لكنها تعرف أن الاستقرار لا يُصان بالآمال وحدها، بل بالردع، والجاهزية، والمحاسبة، ووحدة القرار الوطني. وهذه هي المعادلة الإماراتية الدقيقة: حكمة بلا تردد، حزم بلا انفعال، قوة بلا تهور، وسيادة لا تقبل الاختبار.

وفي مواجهة الإرهاب، لا تتحرك الإمارات بمنطق أمني فحسب، بل بمنظومة وطنية شاملة؛ أمنية في الحماية والردع، قانونية في المحاسبة، دبلوماسية في المواقف، إعلامية في كشف الحقيقة، وفكرية في تحصين العقول من خطاب التطرف والكراهية. فالإرهاب لا يبدأ دائماً من السلاح، بل من فكرة ملوثة، وخطاب محرض، ومنصة مأجورة، وتمويل مشبوه، وشبكات عابرة للحدود. ولهذا فإن الإمارات لا تواجه نتيجة الإرهاب فقط، بل تواجه جذوره وبيئاته ومصادره وأدواته، واضعةً الأمن الفكري والوعي الوطني في قلب منظومة الحماية الشاملة.

ولعل التضامن العربي والإقليمي الواسع مع الإمارات بعد هذا الاستهداف يؤكد حقيقة راسخة: أمن الإمارات جزء أصيل من أمن المنطقة، واستقرارها ركيزة من ركائز الاستقرار العربي والخليجي. فقد صدرت إدانات متعددة للاستهداف الإرهابي لمحيط محطة براكة، مؤكدة التضامن مع دولة الإمارات في مواجهة مثل هذه الاعتداءات. وهذه المواقف ليست مجاملة دبلوماسية، بل اعتراف بمكانة الإمارات ودورها وثقلها، وبأن المساس بأمنها هو مساس بمنظومة الاستقرار التي تمثلها في المنطقة والعالم.

إن قوة الإمارات لا تكمن في منشآتها المتقدمة وحدها، ولا في مؤسساتها المحترفة وحدها، بل في ذلك الرابط العميق بين القيادة والشعب والمؤسسات. فحين يكون البيت متوحداً، تتحول الجبهة الداخلية إلى حصن لا يُخترق. وحين يثق المجتمع بدولته، يفشل الإرهاب في صناعة الخوف. وحين تكون المؤسسات على قدر المسؤولية، تسقط رهانات الفوضى قبل أن تبلغ مداها. الإرهاب يريد أن يكسر الطمأنينة، والإمارات تصنعها. يريد أن يربك التنمية، والإمارات تواصلها. يريد أن يختبر السيادة، والإمارات تؤكد أن سيادتها مصونة، وأرضها محفوظة، وقرارها الوطني مستقل وحازم.

ستبقى الإمارات عصيّة على الاعتداءات الإرهابية لأنها دولة تعرف قدراتها، وتعرف كيف تحمي مكتسباتها، وتصون أرضها، وتدافع عن أمنها، وتحفظ كرامة ترابها. دولة لا تعتدي، لكنها لا تقبل الاعتداء. لا تبحث عن التصعيد، لكنها لا تتهاون في الردع. لا تبني مسيرتها على الشعارات، بل على الإنجاز. ومن يظن أن طائرة مسيّرة أو فعلاً إرهابياً جباناً يمكن أن يؤثر على الإمارات، فهو يجهل طبيعة هذه الدولة: دولة أمن وسلام، وسيادة وحزم، واتحاد راسخ، وقيادة حكيمة، وشعب وفي، ومؤسسات لا تعرف التراخي حين يتعلق الأمر بأمن الوطن واستقراره ومستقبل أجياله.