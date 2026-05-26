الأثر الذي يبقى

بعدما بلغ الخامسة والخمسين، جلس فرديناند بورشيه أمام أوراقه ورسوماته ليصوغ حلمه الأجمل. لم يكن شاباً يافعاً ولا مغامراً في أول الطريق، بل رجلاً أثقلته التجارب، وراكمت الأيام في ذهنه ما يكفي من المعرفة والخيبات والمحاولات.

قضى سنواته الأولى مهندساً في شركات كبرى مثل أوسترو-دايملر ودايملر-بنز، حيث صمّم سيارات ناجحة حملت أسماء تلك المؤسسات، لكن اسمه ظل في الظل، ومن هذه المرحلة العمرية التي يظنها البعض أفولاً، وُلدت شركته الخاصة عام 1931، لتغدو رمزاً للجمال الهندسي والقوة الميكانيكية، وكأن اكتمال النضج في داخله كان الشرارة الحقيقية لبدايته الكبرى.

وكما في الصناعة، كذلك في الأدب والفكر، فالإبداع لا يرتبط بعمرٍ محدد، بل بلحظة اكتمال النضج، فسرفانتس كتب «دون كيشوت» في الثامنة والخمسين بعد سجون وفقر ونفي، محوّلاً الألم إلى أدب أسّس لفن الرواية الحديثة، وابن خلدون صاغ «المقدمة» في الخمسينيات بعد خبرة السياسة والحكم والصراعات، ليضع فكراً إنسانياً ما زال حياً. أما نجيب محفوظ، فبلغ مشروعه مداه العالمي في السادسة والسبعين مع جائزة نوبل، بعد نضج طويل في الرؤية والتجربة.

وإذا كان الأدب قد أثبت أن النضج وقود للإبداع، فإن التجارة والأعمال أكدت المعنى نفسه: كولونيل ساندرز بدأ مشروع «كنتاكي» بعد الثانية والستين، لم يكن يملك اندفاع الشباب، لكنه امتلك خبرة السنين وصبرها، فحوّل مطعماً صغيراً على الطريق إلى إمبراطورية غذائية عالمية.

وكذلك الفنون، حيث كتب بيتهوفن بعض أعظم سيمفونياته في الخمسينيات، أصمّ السمع ممتلئ الروح، أما آنا ماري روبرتسون موسى «الجدة موسى» فقد أمسكت بالفرشاة لأول مرة في السابعة والسبعين، لتترجم ببراءة الألوان خبرة عمر طويل، وتصبح لوحاتها نافذة على الريف الأمريكي تُعرض في المتاحف الكبرى.

إن هذه الأمثلة من الصناعة إلى الأدب، ومن التجارة إلى الفن والموسيقى تؤكد أن الأثر العظيم لا يولد من اندفاع البدايات، بل من اكتمال النضج، في تلك المرحلة يصبح الذهن أوضح، والرؤية أعمق والقرارات أثقل وزناً. قد لا يمتلك المرء قوة الشباب ولا اندفاعهم، لكنه يملك ما هو أثمن: حكمة السنوات التي تختصر العمر، وبصيرة التجربة التي تفتح أبواباً جديدة.

الشباب هم طاقة الحياة ومستقبلها، أما أصحاب هذه المرحلة فهم ذخيرتها وحكمتها. وما قد يظنه الناس خريفاً ليس إلا ربيعاً متأخراً يزهر بما يدوم، فالأثر الذي يبقى يبدأ من هنا.