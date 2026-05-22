مشاريع تحوّلية

حين تأسست جامعة حمدان بن محمد الذكية قبل عقدين، قامت على مبدأ الجمع بين أفضل ما في التعليم وأحدث ما في التكنولوجيا. ولم تنتظر الجامعة العالم ليتغير، بل سبقت التغيير. ولم تنشأ لتكون نسخة رقمية من الجامعات التقليدية، بل لتكون في المستقبل بديلاً لمنظومة التعليم التقليدي، وإن كان ذلك سوف يستغرق عقوداً.

ولقد أسست الجامعة منهجها على دمج التعليم بالتكنولوجيا، لا مجرد استخدام التكنولوجيا كأداة ثانوية. وهذا التأسيس لم يكن إجرائياً، بل نموذجياً، بمعنى أن الخيار التكنولوجي لم يكن خياراً مرحلياً، بل في صلب تطور الجامعة.

في هذه السلسلة التي تستكشف مستقبل التعليم العالي ودور الذكاء الاصطناعي والابتكار في تشكيله، نصل اليوم إلى محور جوهري: التغيير الحقيقي لا يحدث صدفة، ولا يولد في غرف مغلقة، بل ينمو في البيئات التي تتلاقى فيها الأفكار، وتتشابك فيها العقول.

فقد تملك جامعة أفضل الخطط، وأفضل العقول، وأحدث التقنيات، ولكن من دون بيئة تسمح لتلك العناصر بالتفاعل، فإن هذه الإمكانات تبقى مجرد إمكانية لا تتحقق. وهنا تصبح المشاريع التحولية حجر الزاوية في صناعة تعليم جديد.

إن الابتكار لا يحدث في المعتزلات، بل في البيئات التي تتلاقى فيها الأفكار. والأفكار تحتاج إلى احتكاك، إلى مساحة فيها اختلاف، إلى مكان يسمح بظهور الأسئلة قبل الإجابات. ولا يمكن لعقل واحد أن يملك الصورة كاملة، لكن عند اجتماع العقول، تتشكل الصورة الأوسع، وتتحول الفكرة الفردية إلى مشروع قابل للتنفيذ.

ودبي نموذج حي لذلك. ذلك أن دبي ليست مدينة تتلقى الأفكار القادمة من الخارج، بل مدينة تصنع أفكارها وتصدرها. هي بيئة لا تنتج المشاريع فقط، بل تنتج الذهنيات التي تولد المشاريع.

وفي دبي، الفكرة لا تقضي عقوداً في جلسات النقاش، بل تنتقل مباشرة إلى التنفيذ. لهذا كانت دبي المدينة الحاضنة لمفهوم التعليم الذكي، ولتجربة رائدة، هي تجربة الجامعة الذكية التي أثبتت أن التعليم يمكن أن يتحول إلى مشروع ابتكاري مستمر.

واليوم تستمر الجامعة الذكية في هذا النهج، من خلال مشاريع تحولية رائدة: بنك المهارات، ومركز التميز في التعليم الذكي، ومبادرات أخرى تجعلها دائماً في حالة تطوير مستمر. ويمكن أن نستعير من عالم البرمجيات تعبير «نسخة بيتا»، التي تعني النسخة دائمة التحديث.

وهذا الاصطلاح يعني أن أفضل المشاريع هي التي تبقى في حالة اكتمال متواصلة، بحيث لا يكون هناك نهاية لتطورها، فالمشاريع التي تبقى في حالة تطوير، فإنها تحافظ على قدرتها على الاستجابة للمستقبل.

هكذا يجب أن تكون الجامعة، مشروعاً لا يكتمل أبداً، لأنه يتطور باستمرار. فالجامعة ليست مبنى، وليست قاعات، وليست شهادات، بل عقلية. هي ورشة عمل من أجل مستقبل أجيال قادمة. وكل يوم تتغير فيه أدوات المعرفة، وكل يوم يظهر فيه تخصص جديد، وكل يوم تتغير فيه احتياجات سوق العمل، يجب أن تتغير معه الجامعة.

والجمود هو الخطر الأكبر على التعليم، أما التغيير فهو دليل الحياة. والمشاريع التحولية لا تقيس نجاحها بعدد الوثائق، ولا بعدد الاجتماعات، بل بالأثر. وحين يصبح الطالب صانع معرفة وصانع مستقبله، تكون الجامعة قد أدت دورها كمؤثر في المجتمع، لا كمرفق خدمي.