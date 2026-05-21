زيارة بوتين لبكين

التحالف التاريخي الحالي بين موسكو وبكين وصل إلى أقوى حالاته منذ 70 عاماً.

وزيارة بوتين الحالية «لصديقه القديم» الرئيس تشي، هي من أهم الزيارات من ناحية جدول الأعمال ومن ناحية التوقيت.

تأتي هذه الزيارة بعد أقل من أسبوع من زيارة الرئيس الأمريكي لبكين، مما يعزز المكانة الدولية للعاصمة الصينية كمركز ثقل في نظام عالمي في حالة سيولة مخيفة وصراع مضطرب من أجل إعادة التشكيل والتوازن.

تأتي الزيارة وموسكو تلعب دور المصدر الرئيسي للطاقة «نفط – غاز» للصين التي فقدت ثلث مصادرها من الطاقة، بسبب إغلاق مضيق هرمز، وسقوط نظام مادورو في فنزويلا.

العلاقات التجارية بين البلدين وصلت منذ عامين إلى ما يتجاوز 240 مليار دولار.

ويتوقع في هذه الزيارة أن يتم توقيع 40 اتفاقية ثنائية بين البلدين تحت اتفاق التعاون والصداقة التي بدأت بقوة في عام 2020.

هناك 3 مشتركات استراتيجية تجمع الصين وروسيا، هي:

1 - حالة التنافس التي تصل إلى حالة العداء مع واشنطن، خاصة في عهد الرئيس ترامب.

2 - الخروج من هيمنة منطقة الدولار.

3 - التأثير في خلق نظام تجاري اقتصادي بعيد عن التأثير الغربي.

العالم يتجه شرقاً ولم يعد حصرياً على الولايات المتحدة وأوروبا وحدهما.