أبو زهرة الذي لم يعش في جلباب أبيه

لم يكن عبدالرحمن أبو زهرة من أولئك الذين يحظون بلقب النجم الأول أو فتى الشاشة أو محبوب الجماهير، كما اعتدنا مع كبار نجوم السينما العربية والعالمية، لكنه كان بلا شك في الصف الأول من عباقرة التمثيل، ومن أصحاب الأداء المتميز الذين يفرضون حضورهم دون ضجيج. كان من ذلك النوع النادر من الفنانين الذين يكفي ظهورهم في مشهد واحد ليترك أثراً لا يُنسى، حتى إن مشاركته القصيرة في فيلم «أرض الخوف» أكسبته ثلاث جوائز دفعة واحدة، في واقعة تكشف حجم موهبته وقدرته على تحويل اللحظة العابرة إلى حدث فني مكتمل. هذا المشهد وحده كان كافياً ليؤكد أن «أبو زهرة» لم يكن يحتاج إلى بطولة مطلقة ليصبح نجماً، بل كان نجماً من نوع آخر؛ نجم الموهبة الخالصة.

تقول سيرته الذاتية إنه بدأ رحلته الفنية من المسرح القومي بعد تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية. منذ خطواته الأولى، بدا واضحاً أنه يحمل أدوات مختلفة: لغة عربية رصينة، حضوراً مسرحياً قوياً، قدرة على التحكم في الإيقاع الداخلي للشخصية، ووعياً عميقاً بطبيعة الدور الذي يؤديه. هذه العناصر جعلته ممثلاً لا يمكن تجاهله، سواء وقف على خشبة المسرح أو أمام الكاميرا أو خلف الميكروفون. وقد ساعده على ذلك أنه اشتغل على نصوص كبار الأدباء والكتاب العرب، فكان ممثلاً مثقفاً قبل أن يكون نجماً، وفناناً يعرف قيمة النص قبل قيمة الكاميرا.

في المسرح، قدم أعمالاً ليوسف إدريس مثل «الفرافير» و«ملك القطن»، وهي نصوص تحتاج إلى ممثل قادر على التقاط روح العبث والواقعية القاسية التي ميزت إدريس. كما اشتغل على نصوص عبدالرحمن الشرقاوي، ومنها «الحسين ثائراً»، وهي نصوص ذات لغة شعرية عالية وبناء درامي يحتاج إلى ممثل يمتلك قدرة على ضبط الإيقاع اللغوي والفكري. وعلى خشبة المسرح القومي أيضاً، قدم أعمالاً لألفريد فرج مثل «حلاق بغداد»، وهي من أشهر مسرحياته، إضافة إلى مشاركته في أعمال من نصوص سعد الدين وهبة مثل «المحروسة» و«سكة السلامة»، وفي أعمال مستوحاة من توفيق الحكيم مثل «أهل الكهف» و«عودة الروح» في الإذاعة. هذه التجارب لم تكن مجرد أدوار، بل كانت مدرسة صقلته ومنحته عمقاً فكرياً وفنياً نادراً.

وفي الدراما التلفزيونية، قدم شخصيات أصبحت جزءاً من الذاكرة الجمعية للمشاهد العربي، أبرزها شخصية الحاج إبراهيم سردينة في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، التي تحولت إلى نموذج شعبي يتردد في البيوت والمقاهي وعلى منصات التواصل. كما قدم أعمالاً كتبها محفوظ عبدالرحمن مثل «عمر بن عبدالعزيز» و«الزيني بركات»، وهو عمل مأخوذ عن رواية جمال الغيطاني، وقدم فيه أبو زهرة أداءً مركباً يعكس قدرة نادرة على الإمساك بروح الشخصية التاريخية دون أن يفقد إنسانيتها. وفي «بوابة الحلواني»، كان جزءاً من عمل درامي ضخم يعكس قدرة محفوظ عبدالرحمن على كتابة التاريخ بروح إنسانية، وقدرة أبو زهرة على تجسيده بصدق.

أما في السينما، ورغم أن حضوره لم يكن غزيراً، فإنه كان مؤثراً. يكفي أن نتذكر مشاركته في فيلم «أرض الخوف»، حيث ظهر في مشهد واحد فقط، لكنه كان كافياً ليحصد عنه ثلاث جوائز، وليثبت أن قوة الأداء لا تقاس بعدد الدقائق، بل بعمق اللحظة. وفي أفلام مثل «حب البنات» و«الجزيرة» و«طلق صناعي»، ظل وفياً لأسلوبه الذي يجمع بين الصدق والبساطة والقدرة على الإمساك بجوهر الشخصية دون مبالغة أو استعراض. هذا بعض مما تقوله سيرته الفنية كعلامات تفوق ونجاح.

أما الصوت، كما يقول نقاد الفن ومؤرخوه، فكان جزءاً أساسياً من هوية عبدالرحمن أبو زهرة، وظهرت هذه الموهبة بوضوح في الدبلجة. فقد كان صوته علامة فارقة في ذاكرة الأطفال والكبار على حد سواء. أدى شخصية جعفر في النسخة العربية من فيلم «علاء الدين»، وشخصية سكار في «الأسد الملك»، بصوت يحمل قوة الشر ودهاءه، دون أن يفقد الإيقاع الموسيقي الذي ميّز أداءه طوال حياته. كان صوته قادراً على أن يخلق عالماً كاملاً، وأن يمنح الشخصية حضوراً يتجاوز حدود الشاشة.

رحل عبدالرحمن أبو زهرة هذا الشهر عن 92 عاماً بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وبعد أكثر من ستين عاماً من العطاء الفني، تاركاً أعمالاً بالعشرات في كل من المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة، لكن رحيله ليس نهاية لحضوره؛ فهو آخر جيل «الأساتذة» الذين جمعوا بين الثقافة والموهبة والانضباط. ترك وراءه إرثاً فنياً ضخماً، وصوتاً لا يُنسى، وشخصية فنية ستظل مرجعاً لكل ممثل يبحث عن الصدق، ولكل مشاهد يبحث عن الفن الذي يصنع أثراً يبقى.