الرقيب آمنة.. نموذج الأخلاق والعطاء

العطاء قيمة أصيلة تُجسد رُقي الإنسان ورُقي المجتمع، وتمهد الطريق لفعل الخير ونشره بين الناس.

فقد قال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: «أحبُّ الناس إلى الله أنفعهمْ للناس»، وهي دعوة واضحة لترسيخ هذا الخلق النبيل.

والعطاء ليس جديداً على مجتمعنا، بل هو جزء من إرثنا الأخلاقي الذي تناقلته الأجيال، وغرسه الآباء والأجداد في نفوسنا لنكمل مسيرتهم بخُطى ثابتة، لما له من أثر إيجابي في تعزيز أواصر المحبة والتكاتف بين أفراد المجتمع، وبناء بيئة أكثر تلاحماً وتراحماً.

ذلك ما شعرت به وأنا أطالع قصة الرقيب آمنة راشد البلوشي، من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، التي شكلت نموذجاً للعطاء والالتزام والانضباط والتميز المهني والأخلاق الإماراتية، فهي أم لسبعة أبناء بينهم ثلاثة توائم، ونجحت على مدار الوقت بالرغم من كل مسؤولياتها في المحافظة على سجل خالٍ من الحوادث المرورية أثناء قيادة الدورية بشكل يومي أو حتى أثناء استعمال سيارتها الشخصية، ما جعلها إحدى نجمات مبادرة «نجوم القيادة الآمنة» في نسختها السابعة، واستحقت التكريم لجهودها والتزامها.

الرقيب آمنة البلوشي وغيرها الكثير من بنات وأبناء الوطن الذين سطروا بأخلاقهم حكاية جميلة، تعبر عن أصالة مجتمعنا المحلي وحسن تربيته، ذلك فيه تمثيل لصورة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخلاقه وتفاعله مع الناس، ويعكس تواضع المواطن وطيبته ومحبته للآخرين، وانفتاحه على بقية الشعوب، كما يبرز النموذج الإماراتي في القيادة والحكم، حيث تمكنت قيادتنا الرشيدة في تعميق وترسيخ مفهوم القيادة الصالحة والإنسانية والخيرية في نفوسنا جميعاً، ونجحت في تعزيز مفهوم العدالة والمصداقية، والذي تحول إلى مبدأ يميز الحكم الرشيد في دولة الإمارات منذ تأسيسها قبل 53 عاماً، والقائم على توسيع مفاهيم الشراكة والتمكين السياسي والمساواة والمساءلة، وسيادة القانون وإرساء مفهوم المواطنة القائمة على المساواة في الحقوق.

مسار:

الرقيب آمنة البلوشي مثال حي على رؤية قيادتنا الشاملة وقدرتها على بناء المواطن الصالح.