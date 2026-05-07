الإمارات تصنع المستقبل

لم يعد شعار «اصنع في الإمارات» مجرد مبادرة اقتصادية، بل أصبح رؤية استراتيجية متكاملة تعكس تحوّل الدولة من اقتصاد يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد إلى مركز صناعي متقدم ينافس على المستوى العالمي.

هذا التحول لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة تخطيط طويل الأمد، واستثمار ذكي في الإنسان من خلال التعليم، والتحول التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية.

تتبنى دولة الإمارات نموذجاً تنموياً يقوم على تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز دور الصناعة في الناتج المحلي.

وفي هذا السياق، يشكل القطاع الصناعي ركيزة أساسية، حيث توفر الدولة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال قوانين مرنة، ومناطق حرة متطورة، وشبكات لوجستية تعد من الأفضل عالمياً.

هذه العوامل مجتمعة جعلت من الإمارات منصة مثالية لانطلاق الصناعات نحو الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصاً أن الإمارات نجحت نجاحاً باهراً في إدارة الموانئ، وصناعة النقل البحري والجوي، ومن هنا تصبح الصناعة الإماراتية قادرة على جذب المستوردين لسهولة النقل سواء من حيث الموقع المحوري في الطرق العالمية، أو من حيث الإمكانيات اللوجستية التي جعلت سلاسل التوريد العالمية تمر بالإمارات.

وكذلك فإن «اصنع في الإمارات» تسعى إلى تمكين الشركات المحلية، ودعم رواد الأعمال، وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات الصناعية، بدءاً من الصناعات الثقيلة، مروراً بالتكنولوجيا المتقدمة، وصولاً إلى الصناعات الخفيفة والغذائية. فلم يعد الإنتاج محصوراً في الكم، بل أصبح التركيز على الجودة والمعايير العالمية، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتج الإماراتي.

ومن أبرز ملامح هذه النهضة الصناعية هو الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة، حيث يتم توظيف الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الرقمية في عمليات الإنتاج. هذا التوجه لا يسهم فقط في رفع الكفاءة، بل يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والإبداع، ويؤسس لاقتصاد قائم على المعرفة.

ولا يمكن إغفال دور الكوادر الوطنية في هذا التحول، إذ تولي الدولة اهتماماً كبيراً بتأهيل الشباب الإماراتي، وتزويده بالمهارات التقنية والصناعية اللازمة لقيادة المستقبل. فالصناعة لم تعد مجرد آلات وخطوط إنتاج، بل أصبحت منظومة متكاملة يقودها الإنسان المبدع.

إن شعار «اصنع في الإمارات» يعتبر أكثر من مجرد مشروع اقتصادي؛ إنه تعبير عن طموح دولة تسعى إلى ترسيخ مكانتها كقوة صناعية عالمية.

فبينما تتسارع وتيرة التغيرات في العالم، تثبت الإمارات أنها قادرة على مواكبة المستقبل وريادته، وتحويل الأزمات والتحديات إلى فرص للنجاح والتميز.