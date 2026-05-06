الإمارات ومستقبل الطاقة.. من التكيف إلى الريادة المستدامة

على مدار أكثر من ستة عقود، رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة، مكانتها ركيزةً أساسيةً في دعم استقرار أسواق النفط العالمية، من خلال نهج قائم على التوازن والمسؤولية والاستشراف الاستراتيجي.

ومع التحولات المتسارعة في مشهد الطاقة العالمي، من صعود مصادر الطاقة المتجددة إلى تغير أنماط الطلب والتحديات الجيوسياسية، لم تكتفِ الدولة بالتكيف مع هذه المتغيرات، بل تبنّت نهجاً استباقياً يهدف إلى إعادة صياغة دورها كلاعب محوري في قطاع الطاقة.

وفي هذا السياق، يبرُز التوجه نحو تعزيز مرونة السياسات النفطية، بما يمنح الدولة قدرة أكبر على اتخاذ قرارات سيادية تتماشى مع مصالحها الوطنية، دون الإخلال بدورها التاريخي في دعم استقرار الأسواق. وهذا التحول لا يُقرأ كابتعاد عن الأطر التقليدية مثل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بل كإعادة تموضُع ذكية وحصيفة تعكس نضج التجربة الإماراتية.

كما أن هذا المسار يعكس رؤية قيادية بعيدة المدى، يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تقوم على تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من الموارد التقليدية والاستثمار في مستقبل الطاقة المستدامة. والأهم أن «الريادة المستدامة» التي تسعى إليها الإمارات لا تقتصر على الإنتاج النفطي وحده، بل تمتد أيضاً إلى تبني حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز الابتكار، وبناء اقتصاد متنوع قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وفي المحصلة، لا تمثل هذه التحولات مجرد استجابة ظرفية، بل هي في المقام الأول تعبير عن استراتيجية طويلة الأمد، تعيد من خلالها الإمارات تعريف دورها ليس فقط كمنتج للطاقة، بل كقوة مؤثرة في رسم ملامح مستقبلها عالمياً. وفي خضم هذه التحولات، تتجلّى الثقة بالمستقبل في كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «ترانا بنظهر أقوى».

ليست مجرد عبارة، بل إعلان عن نهج دولة تصنع مستقبلها بثقة، وتحوّل التحديات إلى نقاط انطلاق نحو ريادة مستدامة في قطاع الطاقة العالمي. عبارة تختصر نهج دولة لا تكتفي بالتكيّف مع المتغيرات، بل تصنع من التحديات فرصاً لتعزيز حضورها وترسيخ ريادتها المستدامة في قطاع الطاقة.