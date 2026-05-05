تداخل الأزمات والمناطق

هناك خط ارتباط حيوي وعضوي ما بين نوعين من المفاوضات الدائرة هذه الأيام.

المفاوضات الأولى، وهي الأساسية وذات التأثير الأكبر والأكثر فاعلية، وهي المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي يتم التجهيز لاستئنافها في إسلام آباد بوساطة باكستانية.

المفاوضات الثانية، هي المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تتم على مستوى السفراء والخبراء، وتتم بوساطة ورعاية أمريكية.

المفاوضات الأولى إن نجحت، نجحت الثانية وتذللت معظم عقباتها، وإن فشلت تعقدت الأمور وتم استخدام إسرائيل من ناحية الأمريكيين، و«حزب الله» من ناحية الإيرانيين لتحسين شروط التفاوض وممارسة الضغط والابتزاز على الطرف الآخر.

ما نعيشه هذه الأيام هو تداخل الوضع المحلي مع الوضع الإقليمي مع التوازنات الدولية في بوتقة واحدة.

ما نعيشه هذه الأيام هو تداخل شديد ومعقد بين الصراعات والأطراف والقوى.

ما نعيشه هذه الأيام هو تداخل الأوضاع الجيوستراتيجية مع الطاقة مع الاقتصاد مع الأمن مع التوازنات الإقليمية.

هذا زمن صعب للغاية.