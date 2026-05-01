الخلاف الأوروبي الأمريكي

في زخم الأحداث المتلاحقة بشدة كل يوم، بل كل ساعة، بل كل دقيقة، لا يجب أن يفوتنا هذا «التصدع السياسي» داخل المعسكر الغربي ما بين دول الاتحاد الأوروبي وإدارة ترامب.

هذا التصدع بدا واضحاً على مستوى التصريحات العلنية بين الطرفين في الأيام القليلة الماضية حول الحرب الإيرانية - الأمريكية، ومستقبل المفاوضات في ظل حصار مضيق هرمز وتداعياته الاقتصادية المؤلمة على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي إلى حد أن هذه الدول خسرت – حتى أول من أمس – ما قيمته 500 مليار دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف إمدادات الطاقة، وتوقف حركة الصادرات والواردات عبر مضيق هرمز.

قالت وزيرة الحرب الفرنسية تصريحات مهمة للغاية منذ 3 أيام ذكرت فيها:

1 - أن حرب الولايات المتحدة ضد إيران ليست حربنا.

2 - أن واشنطن اتخذت قرار الحرب وبدأتها دون استشارتنا.

3 - أن اتفاق إيقاف إطلاق النار الحالي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل هو «اتفاق هش».

4 - أن لبنان الآن على حافة حرب أهلية.

شعور أوروبا أنها مهمشة عن عمد من قبل ترامب سواء في قرار الحرب أو مفاوضات الدبلوماسية هو أكبر انقسام تاريخي في معسكر الغرب منذ الحرب العالمية الثانية.