رؤية الإمارات

تصريحات معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بالغة الأهمية، وتعطي محددات حاسمة وواضحة لموقف دولة الإمارات من الوضع الإقليمي المتأزم والخطر.

أوضح معالي قرقاش بما لا يدع مجالاً للتأويل أو الشك النقاط التالية:

1 - عدم الرغبة الأكيدة لدولة الإمارات في أي تصعيد أو توتر عسكري في المنطقة، حتى أنها عملت بكل جهدها للوساطة الإيجابية لمنع اندلاع المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

2 - إيران يجب أن تلتزم بشكل واضح باحترام سيادة جيرانها وعدم التدخل في شؤون الغير.

3 - أي اتفاق أمريكي مع إيران يجب أن ينص على منع التخصيب النووي ومنع نشاط الصواريخ البالستية وإيقاف إيران دعم وكلائها في المنطقة.

4 - رفض سلوك حكومة نتانياهو في مشروع إسرائيل الكبرى والاستمرار في الخروقات الأمنية في غزة والضفة ولبنان.

وأعجبتني للغاية عبارة معاليه البليغة التي وصف فيها دور الإمارات الحالي «بدور الإطفائي للحرائق» التي تندلع في المنطقة.

موقف الإمارات يقوم على وقف أي تصعيد واتباع مسار واحد ووحيد لحل الصراعات، هو التفاوض عبر الحوار من أجل التوصل لتسوية جذور الصراعات.

لجوء الإمارات وسعيها للحوار والحكمة والاعتدال لا يتعارض أبداً مع دعم قدراتها العسكرية التي ثبتت كفاءتها في التصدي ببراعة للعدوان الإيراني.