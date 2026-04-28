خروج الإمارات من أوبك تحتمه الأولويات الوطنية بعد عقود من التضحيات لصالح المنظمة

يمثل إعلان خروج الإمارات من منظمة أوبك اعتبارًا من الأول من مايو تحولًا اقتصاديًا واستراتيجيًا كبيرًا في سوق النفط العالمي، إذ يأتي القرار في لحظة تتقاطع فيها اعتبارات الطاقة مع حسابات النمو والاستثمار والقدرة الإنتاجية. فمنذ سنوات، استثمرت الإمارات بكثافة في رفع طاقتها الإنتاجية، ونجحت في الوصول إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يوميًا، مع هدف معلن بالوصول إلى خمسة ملايين برميل بحلول 2027. غير أن حصتها داخل أوبك بقيت تدور حول ثلاثة ملايين برميل يوميًا، ما يعني أن نحو 25 إلى 30 في المئة من طاقتها الإنتاجية الفعلية كانت معطلة بسبب التزامات المنظمة. هذا الفارق وحده يترجم إلى خسارة محتملة تتراوح بين 20 و30 مليار دولار سنويًا وفق أسعار تتراوح بين 75 و85 دولارًا للبرميل، وهو ما جعل مسألة الحصص محورًا دائمًا للنقاش داخل المنظمة ومجالا للخلافات.

خلال السنوات الأخيرة، ازدادت حساسية هذا الملف مع دخول روسيا في تحالف أوبك+ منذ 2016، إذ أصبحت قرارات الخفض الجماعي أكثر ميلًا إلى دعم الأسعار عبر تقليص الإنتاج، بينما كانت الإمارات ترى أن السوق العالمي يتغير وأن الحفاظ على الحصة السوقية لا يقل أهمية عن السعر. ومع تباطؤ الطلب في بعض الفترات، وارتفاع إنتاج الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية تجاوزت 13 مليون برميل يوميًا، أصبحت المنافسة على الأسواق الآسيوية أكثر شراسة، خصوصًا في الصين والهند اللتين تستوردان معًا أكثر من 20 مليون برميل يوميًا. وفي ظل هذه المعطيات، بدا أن القيود المفروضة على إنتاج الإمارات تحد من قدرتها على تعزيز موقعها في هذه الأسواق التي تشكل العمود الفقري لنمو الطلب العالمي.

اقتصاديًا، يمنح الخروج الإمارات حرية كاملة في تحديد مستويات إنتاجها وفق مصالحها الوطنية. فإذا قررت رفع الإنتاج إلى 4.2 أو 4.5 مليون برميل يوميًا خلال العام الأول، فإن ذلك قد يضيف ما بين 15 و25 مليار دولار إلى الإيرادات السنوية، بحسب متوسط الأسعار. كما أن زيادة الإنتاج تمنح الإمارات قدرة أكبر على توقيع عقود طويلة الأجل مع شركاء آسيويين، وهي عقود غالبًا ما تتطلب ضمانات إنتاج مستقرة لا تتأثر بقرارات جماعية. إضافة إلى ذلك، فإن شركات النفط الوطنية في الإمارات، وعلى رأسها أدنوك، ضخت استثمارات تتجاوز 150 مليار دولار خلال العقد الماضي في تطوير الحقول والبنية التحتية، ما يجعل استغلال هذه الطاقة ضرورة اقتصادية وليست خيارًا سياسيًا.

أما على مستوى السوق العالمي، فمن المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة المعروض في المدى القصير، خصوصًا إذا رفعت الإمارات إنتاجها تدريجيًا بمقدار 300 إلى 500 ألف برميل يوميًا. هذه الزيادة قد تضغط على الأسعار بنحو 3 إلى 5 دولارات للبرميل وفق تقديرات بنوك استثمارية، قبل أن تستوعب السوق التغير الجديد. ومع ذلك، فإن تأثير الخطوة سيعتمد على عوامل أخرى، مثل نمو الطلب في آسيا، والسياسات الأمريكية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي، وتطورات الطاقة المتجددة. وفي حال استمرت الولايات المتحدة في زيادة إنتاجها، واستمرت روسيا في ضخ كميات كبيرة رغم العقوبات، فإن خروج الإمارات قد يصبح جزءًا من إعادة تشكيل أوسع لخريطة الإنتاج العالمي.

على مستوى أوبك، يشكل خروج الإمارات تحديًا كبيرًا للمنظمة التي تفقد أحد أهم أعضائها وأكثرهم استقرارًا. فالإمارات ثالث أكبر منتج عربي بعد السعودية والعراق، وتنتج نحو 3.2 مليون برميل يوميًا داخل المنظمة. فخروجها يعني أن أوبك تفقد ما يقارب 10 في المئة من إنتاجها الجماعي، وهو ما قد يضعف قدرتها على إدارة السوق أو تنفيذ تخفيضات فعالة. كما أن الخطوة قد تشجع دولًا أخرى على إعادة النظر في التزاماتها إذا شعرت بأن مصالحها الوطنية تتعارض مع القرارات الجماعية.

في المحصلة، يعكس قرار الإمارات الخروج من أوبك تحولًا استراتيجيًا يقوم على استثمار القدرات الوطنية بأقصى طاقتها، وتعزيز المرونة في مواجهة سوق عالمي سريع التغير، وتأكيد دور الإمارات كمنتج مستقل قادر على اتخاذ قرارات اقتصادية طويلة المدى. وهو قرار سيترك أثره على المنظمة والسوق معًا، وسيكون محورًا لإعادة تشكيل موازين القوى في عالم الطاقة خلال السنوات المقبلة.