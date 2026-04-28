لحظة تأمل.. الإمارات وفرنسا تواصل إنساني عابر للثقافات

حين نتأمل العلاقات الدولية نجد أنها كثيراً ما تُختزل في مفاهيم سياسية أو اقتصادية تقليدية، غير أن التحالف بين الإمارات وفرنسا يتجاوز هذه الأطر التقليدية ليغدو نموذجاً حيّاً لعلاقة تنبض بألق الثقافة وروح التواصل الإنساني قبل أي شيء آخر. إنه تحالف لا يُقرأ في الوثائق فحسب، بل يُعاش أيضاً في تفاصيل الحياة اليومية، ويتجلى في صور التعاون التي تلامس ثقافة المجتمع وتعيد تشكيل الوعي.

ويبرز هذا البُعد بوضوح من خلال مؤسسات ثقافية رائدة مثل جامعة السوربون أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، حيث لا يقتصر دورها على نقل المعرفة أو عرض الفنون فقط، بل يمتد أيضاً ليؤسس جسوراً حضارية عميقة، تجعل من الاختلاف مصدر ثراء، لا عائقاً للفهم.

وعلى المستوى الشخصي، فقد عايشتُ هذا التحالف عن قرب خلال دراستي في جامعة السوربون أبوظبي، حيث كان يومي الأول في إحدى محاضرات الأدب الفرنسي كفيلاً بأن يعيد تشكيل تصوري لمعنى التعاون الدولي. لم يكن الأمر مجرد حضور أكاديمي، بل تجربة إنسانية متكاملة؛ أساتذة يحملون روح ثقافتهم، وزملاء يجسدون تنوعاً فكرياً حقيقياً، وبيئة تعليمية تُشعر الطالب بأنه جزء من عالم أوسع.

هناك أدركتُ أن الاتفاقيات الدولية لا تُقاس ببنودها فقط، بل أيضاً بقدرتها على التحول إلى واقع يُعاش في تفاصيل الحياة اليومية: في الحوار، وفي الفكر، وفي الانفتاح على الآخر.

ومن هذا المنطلق، لم يعد هذا التحالف مجرد علاقة بين دولتين، بل غدا مساحة مشتركة تُصاغ فيها قيم جديدة من التفاهم والتكامل، تتجاوز حدود الجغرافيا لتلامس عمق روح الإنسان ذاته.

دخلتُ القاعة التي احتضنتْ حديثاً عن هذه العلاقات السامية، وكان لوقع خطواتي صدى مختلف؛ كأنها لا تلامس أرض المكان فحسب، بل تمتد كذلك إلى القلوب -وأولها قلبي-. للحظة، غاب عني الإحساس بما حولي، ربما حتى بخطواتي نفسها.

وقبل أن أستقر في مقعدي، التفتتْ إليّ سيدة طاعنة في السن، يفيض حضورها بحسّ وطني عميق، وقالت بابتسامة دافئة:

«أنتِ من دولة الإمارات العربية المتحدة؟»، أجبتها بكل اعتزاز وافتخار: «نعم». فبادرتني قائلة: «تفضلي، هذا مكانك»، وأمسكتْ بيدي بلطف، وقادتني إلى الصف الأول، ثم أضافت بإعجاب صادق: «هذا المجتمع يستحق أن يكون في الصفوف الأولى، لما يحمله من قيم راسخة وسمات نبيلة. إنني أتعجب من شعبٍ، كل فرد فيه سفير لوطنه».

في تلك اللحظة، لم تكن كلماتها مجرد مجاملة، بل كانت انعكاساً حقيقياً لصورة وطن يُقرأ في سلوك أبنائه قبل أن يُعرّف في كتبه؛ وطنٍ نجح في ترجمة علاقاته الدولية إلى قيم إنسانية حيّة، تتجسد في أبنائه أينما كانوا. وهنا أدركت أن التحالف بين الإمارات وفرنسا لم يُبنَ على المصالح المشتركة فحسب، بل أيضاً على احترام متبادل وثقة راسخة، جعلتْه قصة تُروى، وتجربة تُعاش، ورسالة يحملها كل فرد... ليكون بحق سفيراً لوطنه.