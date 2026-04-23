خط دبي الذهبي: إشارة بـ34مليار درهم من مدينة ترفض التباطؤ

في منطقة تعد فيها الإعلانات عن المشاريع الضخمة أمراً روتينياً، والطموح عملة يومية، كان لا بد من أمر استثنائي لجعل سكان «دانة الدنيا» يتوقفون ويتأملون، وهو ما فعله بالضبط الكشف عن «الخط الذهبي» لمترو دبي البالغ تكلفته 34 مليار درهم، ليس لكونه يضيف فقط شريطاً ملوناً آخر إلى خريطة المترو، بل لأنه يكشف، بشكل لا لبس فيه، عن رؤية دبي لمستقبلها المتمثلة بـ «مدينة مكتظة، مترابطة، مستدامة، ومتسارعة النمو».

لسنوات طويلة، ارتبط نمو دبي بالطرق السريعة والجسور وكثرة السيارات، وظل المترو، رغم نجاحه، مجرد شريان، وليس نظاماً متكاملاً، ليأتي الخط الذهبي ويغير هذه المعادلة، بطوله البالغ 42 كيلومتراً تحت الأرض، ومحطاته الـ 18، ليعتبر بذلك أضخم مشروع نقل تسعى المدينة لتنفيذه على الإطلاق وأكثرها تعقيداً، ورمزية، لكونه اعترافاً من دبي بأن المرحلة القادمة من توسعها لا يمكن أن تعتمد على الطرق المعبدة وحدها.

مسار الخط الذهبي يمثل درساً نموذجياً في الاستراتيجية الحضرية؛ فهو يربط بين المناطق التراثية في دبي القديمة، والقلب التجاري في «بزنس باي»، ومركز «ميدان» الصاعد، والأحزمة السكنية سريعة النمو في «قرية جميرا الدائرية» و«البرشاء جنوب»، وليأخذ بذلك بعداً آخر لكونه لا يربط الأحياء فحسب، بل يربط العصور؛ دبي الخور مع دبي المستقبل.

هذا فضلاً عن البعد الوطني، إذ يرسي من خلال الربط مع شبكة قطارات الاتحاد واقعاً جديداً أشبه ما يكون بأن التنقل بين إمارات الدولة أصبح بسلاسة التنقل بين محطات المترو. هذا هو التكامل الاقتصادي الحقيقي المبني بالصلب والخرسانة، لا مجرد شعارات.

قد يشير النقاد إلى التكلفة، لكنهم يخطئون في فهم المغزى، فالبنية التحتية ليست عبئاً مالياً، بل إعلان ثقة، إذ إن المدن المترددة تتخلف عن الركب، أما التي تستثمر، خاصة في النقل العام، تحصن مستقبلها، وهو ما اختارته دبي، وتفعله على نطاق واسع يشير إلى ثقة طويلة الأمد في نموها السكاني، وقوة قطاع السياحة، ومرونتها الاقتصادية.

الخط الذهبي يحمل أيضاً رسالة للمطورين العقاريين فحواها أن العقد المقبل من التوسع العقاري للمدينة سيرتكز على النقل العام، لا حركة المرور، وضم مساره 55 مشروعاً تطويرياً رئيسياً ليس من قبيل الصدفة، بل هو تخطيط مُحكم.

في نهاية المطاف، لا تكمن أهمية الخط الذهبي في طوله أو عدد محطاته، بل فيما يمثله، إنه بمثابة رسالة من دبي للعالم مفادها أنها لم تتوقف عن البناء، ولم تتوقف عن الابتكار، وبالتأكيد لن تتوقف عن الريادة، فبينما تتجادل مدن عالمية أخرى، أو تؤجل، أو تقلص مشاريعها، تحفر دبي، حرفياً، آفاقها المستقبلية.

إن الخط الذهبي ليس مجرد خط مترو، إنه تذكير ذهبي بأن طموح هذه المدينة لا يزال يمتد لأعماق تفوق أساساتها.