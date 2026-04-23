الخلاف بين كمال الطويل والعندليب

ارتبط الموسيقار المصري المعروف كمال الطويل (1922 ـ 2003م) بصداقة ورفقة عمر مع العندليب عبدالحليم حافظ، منذ تعارفهما على مقاعد الدراسة بمعهد الموسيقى، وكان من نتائج هذه الصحبة التي استمرت لسنوات طويلة بعد تخرجهما، أن الطويل، بحكم وظيفته كمراقب للموسيقى بدار الإذاعة المصرية، ساعد العندليب ووضعه على أول طريق الشهرة بأن فتح له الباب ليغني من الإذاعة إيماناً بموهبته، في وقت كان الكثيرون يتهربون منه، طبقاً لما رواه الطويل بنفسه في مقال كتبه بمجلة «الكواكب» سنة 1957.

وكان من نتاج تلك العلاقة أيضاً أن العندليب غنى من ألحان الطويل مجموعة من أشهر أغانيه مثل: «بتلوموني ليه»، «بيع قلبك»، «حلفني»، «حبيب حياتي»، «صدفة»، «على قد الشوق»، «في يوم في شهر في سنة»، «في يوم من الأيام»، «أبو عيون جريئة»، «لا تلمني»، «هي دي هي»، «نعم يا حبيبي»، «بعد إيه»، «جواب»، «بلاش عتاب»، وغيرها. علاوة على ذلك، غنى العندليب من ألحان الطويل مجموعة من أشهر أغانيه الوطنية مثل: «بالأحضان»، «أحلف بسماها»، «بركان الغضب»، «حكاية شعب»، «ابنك يقولك يا بطل»، «يا جمال يا حبيب الملايين»، «ناصر يا حرية»، «صورة»، «المسؤولية»، وغيرها.

لكن الصداقات، مهما كانت وثيقة، قد لا تعمر أحياناً إلى الأبد بسبب تبدل الظروف والتوجهات والمشاغل، أو بسبب الغيرة والنميمة خصوصاً في عالم الفن المليء بالقيل والقال والتنافس والحسد. وهذا ما حدث لعلاقة الرجلين التي شابتها خلافات، لئن أدت إلى توقف تعاونهما، إلا أنها لم تؤد إلى القطيعة.

في الأسباب، قيل إن الطويل توقف عن التعاون مع العندليب احتجاجاً على تدخلاته في الألحان التي كان يخصصها له (مثل ما حدث في حالة أغنية «خلي للحزن نهاية» من كلمات عبدالرحمن الأبنودي والتي لم ترَ النور بسبب مرض عبدالحليم، وسفره للعلاج)، وأيضاً انزعاجاً من إصرار عبدالحليم، على لعب دور المايسترو أثناء البروفات بدلاً من الملحن.

وهناك من قال إن أسباب الخلاف تعود إلى اقتناع عبدالحليم، بفكرة بليغ حمدي حول تحويل الأغاني الفولكلورية والشعبية إلى أغانٍ عصرية يلحنها الأخير له مثل «على حسب وداد» و«سواح»، وبالتالي انصراف العندليب عن الرومانسيات الجميلة التي أشهرته وصنعت منه نجماً.

لكن المؤكد أن الطويل، مرّ بفترة من الإحباط بعد هزيمة يونيو 1967، كره فيها التلحين سواء لعبدالحليم، أو غيره، بل كره نفسه لإقدامه على تلحين أغنيات حماسية، وهو ما تجلى في ابتعاده عن الوسط الفني وتصريحه بأنه «قرفان وزهقان من الفن»، ثم قيامه بمراجعة فكرية أدت إلى انضمامه إلى «حزب التجمع»، ثم إنتقاله إلى «حزب الوفد»، وحصوله على مقعد برلماني، بينما بقي العندليب متمسكاً بمواقفه السياسية التي منحته لقب «مطرب الثورة».

ومن المفيد هنا أن نشير إلى حوار أجراه الإذاعي الراحل وجدي الحكيم مع حليم في برنامج «منتهى الصراحة» في يوليو 1973، والذي قال فيه عبدالحليم، رداً على سؤال حول خلافه مع صديق عمره كمال الطويل: «أنا زعلت من كلمة قالها، إنه زهق أو قرف من الوسط الفني، كلمة كبيرة إنها تطلع من إنسان مثل كمال الطويل».

ومما نشرته الصحافة المصرية بعد حرب أكتوبر 1973 أن عبدالحليم، حاول إخراج الطويل من عزلته، بأن عرض عليه تلحين أغنية «عاش اللي قال الكلمة المناسبة في الوقت المناسب» كتحية للرئيس السادات بمناسبة العبور، لكن الطويل رفضها بمجرد قراءة السطر الأول منها. ويقول هشام عيسى الطبيب الخاص لعبدالحليم، إن الطويل اقترح على العندليب بدلاً من ذلك أن يلحن له أغنية «الباقي هو الشعب» من كلمات سيد حجاب، لكن عبدالحليم، رفضها.