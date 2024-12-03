أطر دبي التنظيمية تحفظ الحقوق

التزمت دبي ومنذ إنشاء أسواقها المالية بتطوير بيئة متكاملة وآمنة تحفظ حقوق المتداولين والشركات. فالأسواق المالية، ركن أساسي في عمليات التمّول والتداول والاستثمار، وتشكل إلى جانب البنوك، عاملاً جاذباً للأموال وأداة فاعلة وسريعة للتمويل وتوسع الشركات، وقد وضعت دبي أطراً قانونيةً وتنظيميةً مرنةً ومبسطة، تسهم في تسهيل العمليات وتسريع الإجراءات، بما يفتح المجال أمام المزيد من الفرص الاستثمارية ويضع دبي في مقدمة أسواق المال الخليجية.

وبالفعل تعد دبي اليوم مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، وهي وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتحتضن العديد من الشركات المالية والبورصات التي توفر خدمات متنوعة للتداول في الأسواق المالية محلياً وعالمياً خاصة وأنها تقر معايير عالية من الأمان والثقة.

تضم دبي عدة أسواق مالية رئيسية تطرح من خلالها كافة أنواع التداولات العالمية:

- سوق دبي المالي (DFM): تأسس عام 2000 وهو سوق منظم يوفر خدمات تداول الأسهم والصكوك والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) ويخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)

- ناسداك دبي: تأسس عام 2005، ويعد بورصة دولية تتيح التداول في الأسهم العالمية والإقليمية، الصكوك الإسلامية، السندات التقليدية والمشتقات المالية (العقود المستقبلية والخيارات). يخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)

- مركز دبي المالي العالمي (DIFC): مركز مالي عالمي، يحتضن شركات مالية تقدم خدمات تداول الفوركس (العملات الأجنبية)، الأسهم، السلع، والعملات الرقمية. تشمل شركات الوساطة والبنوك الاستثمارية وشركات إدارة الأصول.

- مركز دبي للذهب والسلع (DGCX - Dubai Gold and Commodities Exchange)

أكبر بورصة للعقود الآجلة في الشرق الأوسط، تأسس عام 2005 كبورصة للتداول في العقود الآجلة والخيارات للسلع كالذهب والفضة والنفط ويخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)

- سوق العملات الرقمية في دبي: تضم شركات مثل Binance وFTX التي حصلت على تراخيص للعمل في دبي. تخضع لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). وتعد مركزاً رئيسياً لتطوير خدمات التداول في العملات الرقمية. بيئة قانونية صديقة للعملات المشفرة. استطاعت دبي عبر تطوير وتحديث أسواقها المالية أن تجمع مرة أخرى العالم في مكان واحد، فمهما اختلفت الخيارات الاستثمارية وتنوعت الأدوات، إن كنت مستثمراً فردا أو شركة أو مؤسسة مالية، تجد في أسواق دبي آلية سهلة لتنفيذ استراتيجيتك وأعمالك. ولعل الأهم هو الثقة التي استطاعت أن تبنيها دبي على مدى السنوات الماضية، عبر هيئات رقابية متشددة وفاعلة لدرء أي مخاطر قد تكون ناتجة عن عمليات تلاعب مالية أو سوء استغلال للمستثمرين.