من يكتب قصة الشرق الأوسط؟

في الحروب، لا تُعاد رسم الخرائط فقط… بل تُعاد أيضاً صياغة المفاهيم. فالتحولات التي تشهدها المنطقة اليوم تتجاوز كونها صراعاً عسكرياً عابراً، لتلامس متغيراً أعمق يمس طبيعة القوة، وحدود الردع، ومستقبل المنطقة، وحتى الطريقة التي تفهم بها الشعوب ما يحدث حولها.

هذه ليست حرباً تقليدية بقدر ما هي لحظة اختبار، لما كان يُعتقد أنه ثابت. وإن صح التعبير، فهي لا تتوقف عند كونها حرباً، وإنما إعادة تعريف صامتة لقواعد الأمن والتحالفات.

ومن يقرأ ما يحدث اليوم باعتباره مواجهة عسكرية فقط، إنما يفوّت الصورة الأوسع؛ لأن الحروب الكبرى لا تُخاض لحسم المعارك وحدها، وإنما لإعادة توزيع النفوذ، وترتيب الأولويات، والأهم من ذلك كله، لإعادة صياغة الوعي نفسه.

هناك صراع غير مرئي في منطقة الشرق الأوسط، يدور اليوم؛ ليس بين جيوش تقليدية، بل بين رؤيتين متباينتين لمستقبل المنطقة؛ رؤية تتبناها دول الخليج العربي، التي تضع الاستقرار والتنمية والازدهار الاقتصادي في صميم أولوياتها، وتسعى إلى بناء مستقبل قائم على الشراكات والتقدم.

وفي المقابل، تقف رؤية أخرى تمثلها إيران وحلفاؤها في المنطقة، ولا يزال هذا المحور أسير منطق الصراع والمواجهة، ويتعاطى مع التحولات الإقليمية بعقلية تصعيدية تُغلب الأيديولوجيا على التنمية. وبين هاتين السرديتين، يتشكل المشهد العربي بين عقل براغماتي يقرأ المتغيرات بواقعية، وخطاب يستمر في اختزالها ضمن شعارات وصراعات تقليدية.

وبرأيي، لا تكمن الخطورة هنا في اختلاف الرأي بقدر ما تكمن في سوء قراءة اللحظة. فما تعيشه المنطقة يتجاوز الحرب؛ إلى مرحلة انتقال تاريخية تمتد آثارها إلى بنية النظام العربي ذاته.

ففي لحظة كان يُفترض فيها الحد الأدنى من التماسك، برز تباين واضح في الموقف العربي تجاه العدوان الإيراني، لم يعكس فقط اختلاف التقديرات، بل كشف عن فجوة أعمق في فهم التهديدات وطبيعتها. إذ لم يكن المطلوب اصطفافاً عسكرياً، ولا مواقف تصعيدية، بل موقفاً سياسياً وأخلاقياً يعكس إدراكاً مشتركاً لحساسية المرحلة. لكن ما برز بوضوح تراوح بين صمت بارد، ومقاربات تبريرية، وقراءات تقلل من خطورة ما يجري.

والمفارقة الأعمق أن الإحساس بالخطر لم يعد مشتركاً. فالدول القريبة من بؤر التوتر ترى التهديد واقعاً يومياً وتجربة متراكمة، بينما تنظر إليه أطراف أخرى من مسافة رمادية، فتتعامل معه كملف قابل للتأويل. وهنا، لا تتشكل فقط فجوة في المواقف العربي الموحد، بل شرخ في الإدراك نفسه.

والأخطر من ذلك أن يبقى الإعلام العربي، رغم كل هذه التحولات، متأخراً عن مواكبة الواقع، ويستمر في اختزال المشهد العربي في قضية واحدة. وهذا لا ينفي بأي حال عدالة القضية الفلسطينية واستحقاقاتها ومظلومية شعبها، لكنه يكشف في الوقت ذاته خطورة القراءة المبسطة لمنطقة لم تعد تحتمل التبسيط.

مثل هذا الخطاب الإعلامي لا يقدم سوى روايات ناقصة وأنصاف الحقائق، بينما الواقع يؤكد أن ما تواجهه المنطقة العربية لم يعد مجرد خلاف عابر في وجهات النظر، بل انعكاس لأزمة أعمق في الوعي السياسي العربي، فتعقيدات الشرق الأوسط أصبحت اليوم أكبر من أن تُختصر في عنوان واحد، وأعمق من أن تُدار بمنطق الأبيض والأسود.

وهذا تأكيد إضافي أن الحروب والأزمات ليست وحدها من ترسم ملامح الشرق الأوسط، بل باتت السرديات الإعلامية شريكاً في إعادة تشكيل الإدراك الجمعي للمنطقة.

وهنا تحديداً تبرز أهمية الوعي الخليجي، الذي يتعامل مع هذه التحولات بقراءة استراتيجية تتجاوز الانفعال اللحظي، وتدرك أن هذه الحرب لم تُنتج مجرد مواجهة عسكرية، بل خلّفت مشهداً إقليمياً بالغ التعقيد. وفي ظل هذا الواقع، تظهر دولة الإمارات كنموذج قادر على الإبحار بثبات وسط هذا المشهد، عبر مزيج من الاتزان السياسي، والوضوح الاستراتيجي، والقدرة على قراءة التحولات بعمق.

ربما ما يحدث اليوم لا يُعلن تحت عنوان “نظام شرق اوسطي جديد”، ولكنه ينهي بصمت مرحلة عربية! ويبدأ أخرى. هذه التحولات ليست وليدة حدث واحد، بل نتيجة تراكم أزمات كشفت حقيقة لا يمكن تجاهلها، أن النظام الإقليمي القديم لم يعد قادراً على تفسير ما يجري؛ ولا على ضبطه.

في النهاية، قد لا تغيّر هذه الحرب حدود الدول، لكنها حتماً ستغيّر طريقة فهمنا للعالم. فالشرق الأوسط لا يُعاد تشكيله بالأزمات فقط، وإنما بالفهم أيضاً. والدول التي ستنجح في هذه المرحلة لن تكون بالضرورة الأقوى عسكرياً، بل الأكثر وعياً بطبيعة التحول، والأقدر على التكيّف معه، والأكثر إيماناً بأن الاستقرار ليس خياراً ضعيفاً، بل قرار استراتيجي شجاع.

قبل قرون، كتب ابن خلدون أن الدول لا تسقط حين تُهزم، بل حين تعجز عن فهم ما يتغير حولها. لم يكن يتحدث عن لحظة انهيار، بل عن لحظة أعمق.. لحظة يفقد فيها الوعي قدرته على مواكبة الواقع.

واليوم، يبدو أن الشرق الأوسط يمر بتلك اللحظة ذاتها؛ فأخطر الهزائم ليست التي تقع على الأرض، بل تلك التي تبدأ في الوعي.