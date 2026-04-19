الإمارات تواجه التحديات بصلابة الدولة وكفاءة القرار

في العقيدة الإماراتية، لا تُختزل قوة الدولة في قدرتها على الرد حين يقع الخطر، بل في قدرتها على منع الخطر من أن يتحول إلى كسر في المعنويات، أو ثغرة في السيادة، أو ارتباك في القرار، فالإمارات، منذ تأسيس اتحادها الصلب، لم تبنِ فلسفتها الوطنية على ردود الأفعال، وإنما على مبدأ راسخ يؤكد أن الأمن الوطني خط أحمر، يصاغ كرؤية دولة، وكبنية مؤسسية، وكوعي مجتمعي، وكثقة متبادلة بين القيادة والشعب.

ومن هنا، فإن مواجهة التحديات في نموذج دولة الإمارات ليست مجرد ملف أمني أو سياسي، بل هي ترجمة عملية لعقيدة وطنية تعتبر حماية الوطن وصون الاتحاد واستدامة الاستقرار جزءاً من جوهر الدولة ورسالتها. وفي هذا الإطار، شكلت الحرب في الخليج اختباراً جديداً لا لصلابة دولة الإمارات فحسب، بل لتميّز نموذجها في إدارة اللحظات الدقيقة، ففي بيئة إقليمية تتسارع فيها التهديدات، وتختلط فيها أدوات الاستهداف بين العسكري والإعلامي والنفسي والاقتصادي، تبرز قيمة الدولة التي لا تفقد توازنها، ولا تنجر إلى الانفعال، ولا تسمح للفوضى بأن تملي عليها تحركاتها.

وهذه هي الإمارات؛ دولة تعرف متى تُظهر الحزم، ومتى تمارس الحكمة، وكيف تجمع بين قوة الردع ورجاحة التقدير، من دون أن تتخلى عن ثوابتها أو تتردد في حماية مصالحها العليا. لقد أثبتت التجربة الإماراتية أن صلابة الدولة لا تقاس فقط بما تمتلكه من قدرات دفاعية، على أهميتها، بل بما تملكه من كفاءة في صناعة القرار،

فالقرار الإماراتي في أوقات التحدي ليس قراراً انفعالياً تحكمه ضوضاء الموقف، بل هو قرار نابع من قراءة عميقة ومتجذرة للمشهد، ومن تقدير محسوب للمخاطر، ومن تنسيق مؤسسي يجعل كل جهاز في الدولة جزءاً من عقل استراتيجي واحد، ولهذا حين تواجه الإمارات أزمة، فإنها لا تبدو دولة تتصرف تحت الضغط، بل دولة تدير الضغط نفسه، وتعيد ضبط المشهد وفق أولوياتها الوطنية، لا وفق ما يراد لها من استدراج أو إرباك.

وهنا تتجلى إحدى أهم خصائص النموذج الإماراتي؛ الجمع بين الثبات والمرونة، فالثبات يظهر في وضوح الموقف من حماية السيادة، وصون أمن الوطن، والدفاع عن الإنسان والمنجز. أما المرونة فتظهر في حسن إدارة التعقيد، وفي إدراك أن القوة ليست ردة فعل متسرعة، بل قراءة دقيقة، وأن الحكمة ليست تراجعاً، وأن الدولة الواثقة لا تحتاج إلى المزايدة على نفسها لتثبت قدرتها، لذلك فإن الخطاب الإماراتي في الأزمات يبعث برسالة دقيقة وحاسمة في آن واحد؛ السلام خيار أصيل، لكن السلام لا يعني التساهل مع مصادر التهديد، والدعوة إلى الاستقرار لا تعني التفريط بأسباب الردع.

وعلى المستوى الدفاعي والأمني، لم تأتِ جاهزية الإمارات من فراغ، بل من تراكم طويل في بناء القدرات، وتحديث المنظومات، وتعزيز التكامل بين المؤسسات، ورفع كفاءة الاستجابة والاستباق.

وهذا يعكس رؤية إماراتية ثاقبة، مدركة وواعية أن التنمية بلا حماية إنجاز ناقص، وأن الازدهار لا يستقيم من دون مظلة سيادية قادرة على حفظ المكتسبات وردع المخاطر، ولذلك فإن البنية الدفاعية في الإمارات ليست مجرد أدوات حماية، بل هي جزء من فلسفة الدولة في حماية مشروعها الحضاري، وضمان استمرارية الحياة الطبيعية مهما اشتدت التحديات.

غير أن ما يمنح الإمارات تفوقها الحقيقي في الأزمات لا يقف عند حدود الجاهزية الصلبة، بل يمتد إلى الجبهة الداخلية؛ إلى ذلك التلاحم الذي يجعل الاتحاد أكثر من صيغة دستورية، ويجعل الالتفاف حول القيادة أكثر من موقف عاطفي، ويجعل الثقة بالمؤسسات أكثر من رصيد معنوي.

ففي اللحظات الحساسة، تظهر قيمة المجتمع الذي يعرف دولته، ويثق بقيادته، ويدرك أن صون الاستقرار مسؤولية مشتركة. وهذه من أجل نقاط القوة في النموذج الإماراتي؛ أن الداخل فيها ليس هشاشة، بل حصن وعي، ومجال ثقة، وامتداد طبيعي لهيبة الدولة وتماسكها.

ومن هنا أيضاً يصبح الوعي الوطني جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن، فالأزمات الحديثة لا تخاض بالسلاح وحده، بل تخاض كذلك بالمعلومة، وبالانضباط، وبالقدرة على التمييز بين الحقيقة والشائعة، وبين الموقف المسؤول والانفعال غير المحسوب.

وفي أوقات التحديات، يكون الاصطفاف خلف القيادة، والالتزام بالمصادر الرسمية، ورفض محاولات التشويش أو التهويل، سلوكاً وطنياً يوازي في أهميته أي جهد ميداني؛ لأن الجبهة الداخلية المتماسكة هي أول ميادين الردع، وأول شواهد الوعي الوطني.

كما أن الإمارات، وهي تدير تحدياتها بكفاءة، لا تفعل ذلك بمنطق الانكفاء، بل بمنطق الدولة المسؤولة إقليمياً ودولياً، فهي تحمي سيادتها بحزم، لكنها لا تغادر موقعها الداعي إلى التعقل، ولا تتخلى عن رؤيتها التي تربط أمن المنطقة باحترام سيادة الدول، ورفض الفوضى، وتغليب الحلول التي تحفظ الاستقرار وتمنع الانزلاق إلى دوائر أوسع من التوتر. وهذه هي سمة الدول الكبرى في سلوكها السياسي؛ قوة تحمي، وحكمة تضبط، ورؤية تجعل من الاستقرار هدفاً استراتيجياً لا شعاراً عابراً.

إن الإمارات اليوم، وهي تواجه التحديات، لا تقدم صورة دولة تردع العدوان فحسب، بل تقدم تعريفاً متقدماً لمعنى الدولة الوطنية حين تكون القيادة حكيمة، والمؤسسات يقظة، والقرار كفُؤاً، والمجتمع متماسكاً، والاتحاد عقيدة حياة لا مجرد ذكرى تأسيس، ولهذا فإن الفخر بالإمارات في هذه المرحلة ليس شعاراً وطنياً عابراً، بل وعي موضوعي بدولة تعرف كيف تحمي منجزها، وتصون سيادتها، وتحول التحديات إلى لحظات تؤكد فيها معدنها الحقيقي؛ دولة لا تثنيها التحديات، ولا تربكها الأحداث مهما اختلفت مستوياتها، لأنها بُنيت منذ البداية لتكون قدوة ونوراً، وحصناً حصيناً. وكل من يظن أن التحديات أو التهديدات أو الأزمات يمكن أن توهن إرادة دولة الإمارات، فهو يراهن على أمر خاسر؛ لأن إرادة الدولة أصلب من أن تُكسر، وأقوى من أن تُهزم.