قراءة في الماء والهشاشة!

قرأت ذات مرة في كتاب «الماء والأحلام»، للفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار، عبارة استوقفتني طويلاً، يقول فيها «الماء هو العنصر الذي يجسد التحول، فهو الجسر الوجودي الأساسي الذي يربط بين طاقة النار المتوهجة وثبات الأرض الراسخة»، وراودتني هذه الجملة وأنا أتأمل انهمار المطر الذي أغدق الفرح على أرض بلادي الغالية مؤخراً، فالمطر ليس ظاهرة مناخية عابرة، بل هو حالة من حالات التحول الوجودي العميق الذي يمر به الإنسان، والمطر في جوهره الفلسفي، هو لغة صامتة، تعيد صياغة علاقة الإنسان بالأشياء من حوله، هو ذلك الهمس القديم الذي يوقظ الذاكرة البيولوجية العتيقة، التي تربط الكائن البشري بالأرض، ويعيده إلى حالة من التناغم الفطري مع هذا الكون الفسيح، حيث تروي كل قطرة قصة عميقة عن دورة الحياة والموت، وعن الجفاف الذي يسبق الارتواء، وعن الأمل الذي يولد من رحم المعاناة.

إن العلاقة بين السماء والأرض في فلسفة المطر، تشبه العلاقة بين الرؤية والواقع في الروح البشرية، فالسماء تعطي بلا حساب، والأرض تستقبل بحكمة، لتنبت أطيب الثمار، وهكذا تتشكل الإرادة الإنسانية، التي تتلقف غيث الأفكار، ليزهر العقل بإنجازات لا تعترف بالمستحيل، ووسط ضجيج العالم وأزماته المتلاحقة، يقف الإنسان كأرض خضراء بعد مطر غزير، يدرك أن الجذور العميقة لا تقتلعها العواصف، وأن الروح التي ارتوت بماء الإرادة، قادرة على أن تكون حديقة مزهرة، وهذا التناغم بين عطاء السماء وحضن الأرض، هو جوهر الحكمة التي نتعلمها من المطر، حيث لا يكتمل المشهد إلا بتفاعل الطرفين في سيمفونية وجودية رائعة، تعزف ألحان البقاء والتجدد في مواجهة كل تحديات الوجود.

هذا التأمل العميق في طبيعة الماء لا يتوقف عند حدود التفسير المادي، بل يمتد ليلامس تلك المساحات المعتمة في النفس البشرية، حيث يتجلى المطر كفعل تطهير داخلي، كطقس عبور من حالة الجمود إلى سيولة المعنى، وإننا في خضم لهاثنا اليومي خلف يقينيات العصر المادية، ننسى أن أرواحنا تماماً كالأرض، تحتاج إلى تلك اللحظة التي تنكسر فيها قسوة الجفاف أمام ليونة الماء، فالانهمار العذب في أنطولوجيا الماء، ما هو إلا استعادة لسيولة الوجود، وتفكيك لتلك البنى الصلبة التي شيدناها حول ذواتنا خوفاً من الهشاشة، لندرك متأخرين أن الهشاشة، حين تلامسها قطرة ماء، تتحول إلى مرونة قادرة على استيعاب تحولات الحياة، وإلى قدرة مذهلة على التشكل من جديد، بعيداً عن قوالبنا الجاهزة، لتعيد بناء ما تهدم في الداخل بصمت وهدوء.

في هذا السياق، يصبح المطر مرآة تعكس اغترابنا المزدوج، اغترابنا عن الطبيعة التي انسلخنا منها، واغترابنا عن ذواتنا التي جفت ينابيعها الداخلية، وحين نقف أمام النافذة نراقب انهمار المطر، نحن في الواقع لا نراقب ظاهرة مناخية عابرة، بل نمارس فعلاً من أفعال الاستبطان العميق، إذ نبحث في ذلك الانهمار عن إيقاع مفقود، عن تلك الذاكرة المائية العتيقة التي تذكرنا بأننا كائنات تنساب في الزمن بسلاسة كالماء، وهذا دأبنا، وأن كل محاولاتنا للتصلب والجمود ليست سوى إنكار لطبيعتنا الأولى، فالمطر يعيدنا إلى ذلك الأصل المتجذر في دواخلنا، حيث لا حواجز بين الداخل والخارج، لتذوب الفوارق المصطنعة بين الإنسان والعالم، فنكتشف أننا جزء لا يتجزأ من هذا التدفق الكوني العظيم، وأن أرواحنا لا تزال تتوق إلى ذلك العناق الأبدي بين السماء والأرض.

وفي غمرة هذا الانهمار الوجودي، تتردد في أعماقنا أصداء السياب، وهو يصف تلك النشوة الكونية في أنشودة المطر: «كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم.. وقطرة فقطرة تذوب في المطر.. وكَركَر الأطفال في عرائش الكُروم.. ودغدغت صمت العصافير على الشجر»..، لندرك لحظة الاستفاقة الكبرى التي يمنحها المطر لأرواحنا الغافية، حين تذوب الهموم في انسياب القطرات، فالمطر في انهماره فعلُ استعادة للدهشة الأولى، وحينما كتب غاستون باشلار أن «الماء في أعيننا هو الذي يحلم»، لم يكن يصف مشهداً بصرياً، بل كان يفتح لنا أفقاً للاندماج مع إيقاع الكون، فالمطر هو تذكير بأننا لسنا مجرد مراقبين لهذا العالم، بل نحن جزء من سيولته الأبدية، وأن الروح التي تتقن فن الانهمار مع الحياة، تظل نبعاً متجدداً لا يدركه النضوب، ولا يحده جفاف، بل تبقى في حالة من الصفاء السرمدي، الذي يربط بين ذاكرة الأرض وأحلام السماء.