تسوية «هرمز»

السؤال الذي يجب أن يطرح الآن هو هل يتم فتح مضيق هرمز أم لا؟ ولكن الأمر المؤكد أن العالم واقتصاده وبتروله وغازه وتجارته لا يمكن أن يسمح باستمرار إغلاقه، لذلك سوف يصبح السؤال الكبير هو: كيف سيعاد فتحه؟

هل سيعاد فتحه كما كان قبل الحرب مع إيران واحتلال طهران له؟ بمعنى هل سيكون كما كان ممراً للتجارة الحرة للجميع؟

هل سيعاد فتحه تحت إشراف دولي؟

هل سيعاد فتحه تحت إدارة أمريكية؟

هل سيصبح مشروعاً تجارياً، بمعنى سيكون ممراً يتم تحصيل رسوم مرور وعبور على السفن الداخلة والخارجة منه؟ هذه الإجابات كلها معلقة مرتبطة الآن ارتباطاً جوهرياً بقيام إيران بإغلاقه ثم قيام الولايات المتحدة بحصاره وحصار كافة موانئ الساحل الإيراني.

هنا سيصبح السؤال: كيف ستكون نتيجة الوضع النهائي لهذا المضيق إذا ما تمت تفاهمات بين طهران وواشنطن في أي مفاوضات قريبة؟

ونأتي للسؤال التالي: هل هذه التفاهمات ستكون قريباً.. بلا صراع أو اشتباكات في المضيق، أم ستأتي بعد ارتفاع منسوب التوتر والمواجهة، مما سيرفع أسعار كل شيء يباع في هذا العالم؟