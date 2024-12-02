أسباب الصراع على سوريا

الموقف الحالي في سوريا معقد بما فيه الكفاية، ومتفجر بشكل لا يحتاج إلى صب المزيد من الزيت على النار.

الصراع الدائر في سوريا يختلف عن غيره من الصراعات الدولية الدائرة في عالم اليوم للأسباب التالية:

1 - سوريا هي الدولة الوحيدة في العالم اليوم التي تضم على أراضيها قوات روسية وأمريكية مسلحة في ذات الوقت.

2 -تضم سوريا 83 نوعاً من أنواع الميليشيات والمرتزقة يمثلون 62 جنسية.

3 - سوريا فيها نشاط عسكري روسي وإيراني وتركي وإسرائيلي وقوات تحالف دولي.

وفي ذات الوقت فيها قوات تابعة لميليشيات شيعية متطرفة، وسنية متطرفة يعاديان بعضهما البعض.

4 - سوريا فيها أصول كردية مسلحة بعضها مع النظام، وبعضها ضده، بعضها تتبع تركيا وبعضها ضدها.

5 - سوريا فيها نزوح داخلي ولاجئون منتشرون خارج الحدود في تركيا ولبنان والأردن ودول أوروبا.

6 - الدول الرئيسية التي تبدو متحالفة في علاقاتها المتفاوتة «روسيا – تركيا – إيران»، هي في حقيقة الأمر ذات مصالح متضاربة متصارعة على النفوذ داخل سوريا.

الصراع على سوريا صراع استراتيجي جوهري؛ لأنه يتصل بأمن إسرائيل ولبنان وشرق الأردن، ويتصل أيضاً بالمياه الدافئة في شرق البحر المتوسط، ويتصل بأمن جبال طوروس في تركيا ومضايق سيناء في مصر.

الصراع على سوريا بالغ الأهمية اقتصادياً؛ لأن الأراضي السورية واعدة باحتياطيات نفط وغاز ومعادن مهمة. كل هذه العناصر تجعل من الصراع على سوريا أعقد وأصعب صراع مزمن في عالم اليوم.