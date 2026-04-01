الإمارات.. بطولة شعب

من أكثر الكلمات تعبيراً عن المعركة البطولية التي تخوضها دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الأيام، هي كلمة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في العاصمة الأمريكية منذ أسبوع مضى.

كانت كلمة معالي الدكتور سلطان الجابر، بمناسبة تلقيه درعاً تكريمية، قام بإهدائها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

في خطاب الشكر للتكريم - الذي صيغ بعناية وتم إلقاؤه بإحساس وطني مميز - قدّم معاليه من خلاله الصورة الحقيقية لملحمة قيادة وشعب، مواطنين ومقيمين، مدنيين ومقاتلين، يريدون بناء المستقبل المتقدم، ويدافعون ببسالة عن تراب الوطن وسلامة المواطنين.

من كلمة د. سلطان المعبّرة، يمكن أن ندرك معركة الإمارات التي تديرها بشجاعة وذكاء وحكمة ورؤية متقدمة.

وحدها الإمارات تحملت عبء الصواريخ الغادرة، والمسيرات المتفجرة، التي ترسلها إيران.

وحدها تحملت الإمارات بشجاعة وكفاءة نتائج حرب إقليمية لم تبدأها، وليست طرفاً فيها، بل كانت من القوى العاملة على منعها من النشوب، كما ذكر د. سلطان.

ذات يوم قريب بإذن الله، سوف تتوقف النيران، وتسكت المدافع، وتمتنع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وسوف تكشف الإمارات الآتي:

1 - أنها بالفعل أعدّت وطناً عصرياً وشجاعاً، يبني بكفاءة، ويقاتل بشجاعة.

2 - أن المقيمين في هذه الدولة لديهم من الولاء الكامل والمحبة والعرفان بالجميل لهذه القيادة، وهذا الشعب النبيل.

3 - وعند المراجعة لكل ما حدث، سوف تحلل الإمارات الحدث كله.