نجاح دبي يزعج من؟

الدرس التاريخي المتكرر يقول: عندما تتحرك التجارة… تتحرك معها السرديات الإعلامية. وعندما تصعد المدن بسرعة، لا تُقابل بالتصفيق، بل بالتشكيك. واليوم، يبدو أن دبي تتحرك في قلب هذا المشهد.

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة نتيجة ارتدادات حرب إيران، لا تقتصر تداعيات المشهد على الأبعاد العسكرية أو السياسية فقط، بل تمتد إلى ساحة موازية لا تقل تأثيراً، وهي ساحة الإعلام وصناعة السرديات.

وهنا تبرز دبي كأحد أبرز الأهداف لحملات كيدية من التشكيك والتشويه الإعلامي والاقتصادي، تُبنى عبر عناوين صحفية، وتقارير اقتصادية، وسرديات موجهة تسعى إلى إعادة صياغة صورة المدينة.

وهذه ليست مجرد تغطيات إعلامية عابرة، بل نمط متكرر من الخطاب الذي يتكثف كلما اشتدت الأزمات الإقليمية، وكلما أثبتت دبي قدرتها على الحفاظ على استقرارها وتعزيز موقعها الاقتصادي.

لكن السؤال الحقيقي ليس: ماذا يُقال عن دبي؟ بل: لماذا يُقال؟

في الجغرافيا السياسية، نادراً ما تكون الحملات الإعلامية معزولة عن المصالح، فالمدن التي تتحول إلى مراكز مالية عالمية تجد نفسها في قلب تنافس دولي وإقليمي غير معلن.

وخلال العقد الأخير، تحولت دبي من مركز إقليمي للأعمال إلى واحدة من أهم نقاط تقاطع رأس المال العالمي. ومع اضطراب البيئة الاقتصادية في أوروبا وارتفاع الضرائب وتشديد التشريعات المالية، بدأت موجة انتقال لرؤوس الأموال نحو مراكز اقتصادية أكثر مرونة واستقراراً. وكانت دبي في مركز هذه الحركة، مدفوعة بعوامل متعددة، أبرزها البيئة الضريبية المرنة، والاستقرار السياسي، والبنية التحتية المتطورة.

وهنا تبدأ السردية الإعلامية في التشكل. فمن يتابع ما يُكتب عن دبي في بعض وسائل الإعلام الغربية يلاحظ نمطاً واضحاً في طريقة الطرح، يقوم على ثلاث سرديات رئيسية متكررة: اختزالها في صورة ملاذ ضريبي للأثرياء، وربط المدينة بملفات سياسية حتى عندما لا يكون هناك ارتباط مباشر، والتشكيك في استدامة نجاحها الاقتصادي. هذه الأنماط تعكس في كثير من الأحيان صعوبة استيعاب نموذج اقتصادي مرن ومتطور خارج المراكز التقليدية للقوة المالية.

والتاريخ الاقتصادي يقدم شواهد مماثلة. ففي القرن التاسع عشر، واجهت نيويورك حملات تشكيك مماثلة من الصحافة الأوروبية عندما بدأت تنافس لندن كمركز مالي عالمي، وفي أواخر القرن العشرين، واجهت سنغافورة الروايات نفسها عندما صعدت كمركز مالي آسيوي. بمعنى آخر، كل مركز اقتصادي عالمي جديد يمر بمرحلة من التشكيك الإعلامي قبل تلاشي هذه الحملات.

غير أن ما يغيب عن البعض، أن دبي ليست مدينة حديثة العهد بالأزمات، بل إن تاريخها الاقتصادي يمكن قراءته كسلسلة من الأزمات التي تحولت إلى فرص. فعندما انهار اقتصاد اللؤلؤ في الخليج في ثلاثينيات القرن الماضي بسبب ظهور اللؤلؤ الصناعي، تعرضت المنطقة لصدمة اقتصادية قاسية. لكن دبي أعادت تموضعها سريعاً، وانتقلت من اقتصاد يعتمد على اللؤلؤ والغوص إلى مركز مفتوح للتجارة الإقليمية.

وعندما ضربت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أعادت دبي هيكلة اقتصادها، وعززت قطاعات السياحة والطيران والخدمات، لتخرج من واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية العالمية. وخلال جائحة كوفيد-19، بينما أغلقت مدن كثيرة أبوابها، اختارت دبي استراتيجية مختلفة تقوم على الإدارة المرنة للأزمة، ما سمح لها باستعادة النشاط الاقتصادي بسرعة. وفي كل مرة، كانت النتيجة واحدة.. الخروج أقوى مما كانت عليه.

والحقيقة التي يصعب انكارها، أن المدن الكبرى لا تُقاس بما يُكتب عنها في لحظات التوتر، بل بما تحققه على المدى الطويل. ويقدم المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي توصيفاً دقيقاً لهذه الحالة، قائلاً: "إن الحضارات لا تسقط بسبب الهجمات الخارجية بقدر ما تسقط عندما تفقد قدرتها على الاستجابة للتحديات". ولو طبقنا هذه الفكرة على دبي، سنجد أن المدينة بُنيت أساساً على فكرة الاستجابة السريعة للتحديات.

في دبي، وعبر التاريخ، تتكرر معادلة باتت واضحة؛ فكلما اتسعت فرص دبي، اتسعت معها حملات التشكيك. وكلما صمدت المدينة في وجه الاضطرابات المحيطة، سارع البعض إلى تسويق أوهامه في النهاية. وكلما نهضت مجدداً، أعيد إنتاج روايات جديدة للتشكيك في نموذجها.

لكن ما لم يتغير عبر كل هذه المراحل، هو قدرة دبي على إعادة تعريف نفسها في كل مرة.

وفي عالم تحكمه المنافسة بين المدن والاقتصادات، لا تقاس الحقيقة بما يقال في العناوين، بل بما تثبته الوقائع. وعند هذه النقطة تحديداً، تكون حملات التشكيك والتزييف مجرد مؤشر آخر على النجاح.