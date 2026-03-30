اجتماع باكستان الرباعي

الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان هو حدث جوهري وأساسي في مستقبل الحرب الدائرة الآن في المنطقة.

هذا الاجتماع الذي عقد أمس ويتواصل اليوم في باكستان، يتم بمباركة سياسية من طهران وواشنطن على حد سواء.

سبق هذا الاجتماع اتصالات من وزراء خارجية هذه الدول بالطرفين الإيراني والأمريكي، وكانت الإجابة من الطرفين تبدو للوهلة الأولى إيجابية من أجل ترتيب خطوات حوار يفضي إلى حل دبلوماسي يؤدي لتأمين مفاوضات بين واشنطن وطهران توقف إطلاق النار، وتحدث حالة من الاستقرار في المنطقة المشتعلة التي تواجه أكبر أخطار التصعيد المدمر.

ويتوقع أن تكون أجندة اجتماع باكستان اليوم مرتكزة على الملفات التالية:

1.إيقاف إطلاق النار، سواء بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران من ناحية، وإيقاف عمليات الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.

2. تأمين حركة الملاحة في مضيق «هرمز»، وضمان سلامة التجارة والسفن والطاقة.

3.التوفيق في مسودة واحدة بين الشروط الـ 15 الأمريكية والشروط الـ 5 الإيرانية.

هذه الجهود – إن نجحت – ستكون عتبة الدخول من باب الحل الدبلوماسي، وإن – لا قدر الله – لم تلقَ الاستجابة المطلوبة من الطرفين، فإن المنطقة والعالم سوف يواجهون مخاطر لا تعلمونها، ولكن الله يعلمها.