الكفاءات الوطنية الحصن المنيع للدولة

حين نتحدث عن الكفاءات الوطنية في دولة الإمارات، فإننا لا نتحدث عن مجرد نجاحات فردية، ولا عن نماذج مهنية مشرّفة فحسب، بل نتحدث عن ثروة وطنية حقيقية تمثل أحد أهم أعمدة قوة الدولة.

فالكفاءة الوطنية اليوم هي تعبير مباشر عن نضج التجربة الإماراتية، وعن صواب الرؤية التي آمنت منذ البداية بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأبقى، وهو الرهان الأكثر رسوخاً في صناعة المستقبل.

في ظل ما تعيشه المنطقة من تحديات متسارعة وتحولات معقدة، تبرز قيمة الكفاءات الوطنية بصورة كبرى، لأن الدول في أوقات الاختبار لا تعتمد فقط على البنية التحتية أو الإمكانات المادية، بل تعتمد قبل ذلك على كفاءة الإنسان.

على من يدير، ويبتكر، ويحلل، ويحتوي الأزمات، ويحافظ على استمرارية الإنجاز بثقة واقتدار؛ ومن هنا، فإن الكفاءات الوطنية ليست مكسباً تنموياً فقط، بل هي أيضاً عنصر من عناصر الأمن الوطني الشامل، لأنها تعزز جاهزية الدولة، وترفع كفاءة مؤسساتها، وتدعم قدرتها على التعامل مع المتغيرات بكفاءة وهدوء ومسؤولية.

ولا يكتمل الحديث عن الكفاءات الوطنية بوصفها مصدر فخر، من دون التوقف بكل اعتزاز عند الكفاءات الإماراتية في المؤسسات الدفاعية والأمنية، بوصفها من أنبل صور الكفاءة الوطنية وأكثرها التصاقاً بمعنى الواجب والسيادة وصون الإنسان.

فهؤلاء الرجال والنساء لا يؤدون وظيفة اعتيادية، بل يحملون على عاتقهم شرف الذود عن الوطن، وحماية مكتسباته، وصون أمن المجتمع واستقراره في ظل ظروف إقليمية دقيقة وتحديات متسارع.

إن ما يقدمه جنودنا البواسل ومنتسبو مؤسساتنا الأمنية والعسكرية يجسد أعلى درجات الانضباط والجاهزية والاحتراف، ويعكس مستوى رفيعاً من التأهيل والكفاءة والولاء الوطني الراسخ.

ففي اللحظات التي تتعاظم فيها التهديدات وتزداد فيها تعقيدات المشهد، يثبت أبناء هذه المؤسسات أنهم على قدر الثقة والمسؤولية، حضوراً ميدانياً، ويقظة استراتيجية، وكفاءة تشغيلية، واستعداداً دائماً لحماية الوطن والإنسان معاً.

ومن هنا، فإن الفخر بالكفاءات الوطنية لا يقتصر على ميادين التنمية والاقتصاد والمعرفة فحسب، بل يمتد بكل قوة إلى ميادين الشرف والبطولة.

حيث يقف أبناء الإمارات سداً منيعاً في وجه كل ما يمس أمن الدولة وسلامة من يعيش على أرضها الطيبة، مجسدين بذلك المعنى الأسمى للكفاءة حين تقترن بالعقيدة الوطنية، والاحتراف حين يتوشح بروح التضحية والفداء.

والحقيقة أن ما نشهده اليوم من حضور لافت للكفاءات الإماراتية في مختلف القطاعات، لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة رؤية قيادية حكيمة جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها.

فقيادتنا الرشيدة لم تنظر إلى المواطن باعتباره مستفيداً من التنمية فقط، بل شريكاً أصيلاً في صناعتها، ولهذا استثمرت في التعليم، والتأهيل، وبناء المهارات، وفتحت المسارات أمام أبناء الوطن ليكونوا في مواقع التأثير والتميّز.

ولذلك، فإن كل كفاءة وطنية ناجحة هي في جوهرها شاهد حي على نجاح النموذج الإماراتي في بناء الإنسان القادر على حمل المسؤولية وصناعة الفارق.

وإذا أردنا أن ننظر إلى المسألة بعمق أكبر، فإن الفخر بالكفاءات الوطنية لا يقتصر على وجودها في مواقع العمل التقليدية، بل يتجلى بصورة أوضح في تمركزها داخل القطاعات المستقبلية؛ في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والاقتصاد الجديد، والطاقة، والفضاء، والصناعات المتقدمة، والتحول الرقمي، والبحث العلمي.

لأن التحدي في هذا العصر لم يعد مجرد المشاركة، وإنما القدرة على التقدم إلى الصفوف الأولى في المجالات التي ستعيد تشكيل العالم.

ومن هنا، فإن حضور الكفاءات الإماراتية في هذه الميادين هو رسالة واضحة بأن الإمارات لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تسهم في صنعه، وتؤسس لريادتها من داخلها، بسواعد أبنائها وعقولهم.

وفي تقديري، هناك بعد آخر شديد الأهمية يجب التأكيد عليه، وهو أن الكفاءة الوطنية ليست مجرد مهارة فنية أو خبرة وظيفية، بل هي أيضاً وعي ومسؤولية وانضباط وطني.

ففي المراحل الدقيقة، تحتاج الدولة إلى كفاءات تعرف كيف تعمل تحت الضغط، وكيف تحسن إدارة المواقف، وكيف تتعامل مع المعلومة بدقة، ومع الكلمة بمسؤولية، ومع التحديات بعقل الدولة لا بردود الفعل.

وهذا ما يجعل الكفاءات الوطنية جداراً متقدماً في حماية التماسك الداخلي، وترسيخ الثقة بالمؤسسات، وتعزيز مناعة المجتمع أمام حملات التشويش أو محاولات الاستهداف أو إرباك الوعي العام.

ولا يقل أهمية عن ذلك أن الكفاءات الوطنية أصبحت اليوم أحد أبرز وجوه القوة الناعمة الإماراتية، فحين ينجح الإماراتي في الإدارة، أو الدبلوماسية، أو التكنولوجيا، أو الإعلام.

أو العمل الإنساني، أو ريادة الأعمال، فإنه لا يعكس تميزه الشخصي فقط، بل يعكس صورة وطن استطاع أن يبني نموذجاً تنموياً محترفاً، ينتج الكفاءة كما ينتج الإنجاز، ويصنع الإنسان كما يصنع المشروع.

وهذا في حد ذاته مصدر فخر كبير، لأن مكانة الدول في عالم اليوم لا تُقاس بما تملكه من موارد فقط، بل بما تنتجه من عقول، وما تقدمه من نماذج بشرية قادرة على التأثير والإضافة والمنافسة.

لذلك، فإن الحديث عن الكفاءات الوطنية يجب أن يبقى دائماً في سياقه الأوسع؛ سياق الدولة التي بنت الإنسان، والقيادة التي آمنت به، والمؤسسات التي احتضنت طاقاته، والمجتمع الذي يفخر بمنجزه.

والكفاءات الوطنية مصدر فخر، لأنها ليست مجرد قصص نجاح فردية، بل هي عنوان على حيوية الوطن، وصلابة مؤسساته، ونضج تجربته، وقدرته على تحويل التمكين إلى ريادة، والطموح إلى إنجاز، والتحديات إلى فرص جديدة للتفوق.

وأقولها بكل اعتزاز؛ حين نفخر بالكفاءات الوطنية، فنحن في الحقيقة نفخر بالإمارات نفسها؛ برؤيتها، وبإنسانها، وبقدرتها الدائمة على صناعة النماذج الملهمة التي ستبقى الحصن المنيع للدولة.