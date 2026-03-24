التحديات لا توقفنا.. بل تعزز مسيرتنا

أكد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «أن العالم في حالة تغير مستمر؛ وهناك تحديات عديدة تواجهه؛ ولكنَّ دولة الإمارات تملك رؤية واضحة للمستقبل، طويلة الأمد، تسير وفقها، وتعمل على تحقيقها بهمة أبنائها وعزمهم وقدراتهم».

وهذه الرؤية تعكس إيماناً راسخاً بأن الأوطان القوية تُبنى بالعزيمة، وأن كل تحدٍ يحمل في طياته فرصة للنمو والتطور، إذا ما وجه بالإرادة والعمل الجاد والتخطيط السليم.

وأوضح سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التحديات جزء من طبيعة الحياة، ولا ينبغي أن تعيق مسيرتنا، بل تدفعنا إلى التحلي بالإيجابية والعمل لتحقيق الأهداف، وقال سموه:

«التحديات لا يمكن أن توقفنا، لأن الحياة كلها تحديات... بل علينا التحلي بالروح الإيجابية لتحقيق الأهداف وتجاوزها». وهذا يؤكد أن النجاح لا يأتي من غياب الصعوبات، بل من القدرة على مواجهتها بثقة وإصرار، وتحويلها إلى خطوات تقود نحو التميز والإنجاز.

وانطلاقاً من هذه الرؤية الملهمة ننظر إلى واقعنا وكأننا نراه من مشهد بعيد وواضح، فنجد صورة مشرقة تعكس روح مجتمعنا ووحدة وطننا وتلاحم أفراده.

إنها صورة راسخة في قلوبنا تجسد معنى الانتماء الحقيقي، وتؤكد أن التحديات ليست سوى أفكار عابرة في المخيلة، بينما الواقع مليء بالعزيمة والإرادة التي تتجاوز كل عائق، وتصنع من الصعوبات جسوراً نحو المستقبل.

وفي الختام نؤكد أن التحديات ليست نهاية الطريق بل بدايته، فهي التي تصنع قوتنا، وتكشف عزيمتنا، وترسم ملامح نجاحنا.

ومع قيادتنا الحكيمة ورؤيتها الملهمة، نمضي بثقة نحو المستقبل، لا تعيقنا الصعاب، ولا توقفنا التحديات، لأننا نؤمن بأن الإرادة الصادقة قادرة على تحويل كل تحدٍ إلى إنجاز، وكل حلم إلى واقع، وكل خطوة إلى إنجاز يرفع راية وطننا عالياً بين الأمم.