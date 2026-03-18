التاءات الثلاث: حكاية التميز الشخصي والمهني

ليست المشكلة أن الطرق كثيرة، بل إن الخطى نفسها مُشتتة. هكذا يمكن اختصار حكاية الإنسان مع النجاح. فمن السهل أن تبدأ، ومن السهل أيضاً أن تنتقل من فكرة إلى أخرى، ومن مجال إلى آخر، لكن الصعب حقاً هو أن تبقى؛ أن تمنح شيئاً واحداً ما يكفي من نفسك حتى يكشف لك عن عمقه.

هنا تبدأ الحكاية الحقيقية؛ حكاية ما يمكن أن نسميه التاءات الثلاث.

الأولى، ليس قراراً صاخباً، بل التزام هادئ: أن تركز. أن تقول لنفسك – ولو لمرة واحدة بصدق – هذا هو مجالي، وهذا ما سأمنحه وقتي وانتباهي. في لحظة التركيز، لا تتغير الأشياء من حولك، بل تتغير زاوية نظرك إليها. التفاصيل التي كانت عابرة تصبح ذات معنى، وجزئيات الأمور التي لم تكن مرئية تبدأ في الظهور. كأنك لا تتعلم شيئاً جديداً بقدر ما تبدأ في رؤية ما كان موجوداً أمامك طوال الوقت، لكنك لسببٍ أو لآخر لم تكن بصيرتك قادرة على تمييزه.

لكن التركيز، مهما كان صادقاً، يظل معلقاً في الهواء تائهاً إن لم يجد أرضاً يرتكز عليها. وهنا تأتي التاء الثانية: التخصص.

التخصص ليس شهادة تُعلّق على الجدار، ولا مُسمّى يُكتب في بطاقة العمل. إنه قرار ضمني بأن تغوص، أن تبتعد قليلاً عن سطح الأشياء، حيث الضجيج، وتنزل إلى هناك، حيث العُمق، حيث الفهم. في التخصص، لا تكتفي بأن تعرف «ماذا»، بل تبدأ في طرح سؤال «كيف» و«لماذا». ومع كل سؤال، تتسع المسافة بينك وبين التكرار، وتقترب أكثر من التفرّد.

ومع الوقت، يحدث شيء لافت، شيء لا يمكن افتعاله. تبدأ ملامحك في التغير داخل مجالك. هنا تولد التاء الثالثة: التميز.

ليس التميز أن تكون أفضل من الآخرين بالضرورة، بل أن تكون أكثر صدقاً مع مسارك. أن ترى ما لا يُرى بسهولة، وأن تضيف ما لم يكن مُضافاً من قبل. إنه لحظة يتحوّل فيها الجهد المُتراكم إلى بصمة، ويتحول فيها الفهم إلى أسلوب خاص لا يشبه أحداً سواك.

عند هذه النقطة تحديداً، لا يعود الحديث عن إنجازٍ عابر، بل عن بناء حالة متكاملة من التميز الشخصي والمهني. تميز يظهر في طريقة تفكيرك قبل نتائجك، في أسئلتك قبل إجاباتك، وفي قدرتك على الاستمرار قبل قدرتك على الوصول.

ختاماً نقول.. المعادلة في ظاهرها بسيطة: تركيز يقود إلى تخصص، وتخصص يفتح باب التميز. لكن جوهرها أعمق من ذلك بكثير؛ لأنها لا تصنع نجاحاً سريعاً، ولا تقدم إنجازاً نمطياً، بل تبني إنساناً مختلفاً. إنسان يعرف أين يقف، ولماذا يسير، ومتى يسرع أو يتمهّل، وكيف يترك أثراً لا يُمحى، لا في الزمن فحسب، بل فيمن يمرّ بهم أيضاً.