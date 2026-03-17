تصنيف «الإخوان» تنظيماً إرهابياً.. ضرورة لحماية الدولة الوطنية وتجفيف منابع الإرهاب

في اللحظات التي تتكاثر فيها التهديدات وتتشابك خطوط الاستهداف، تبرز الحاجة إلى «وضوح سيادي» وقرارات استراتيجية لا تكتفي بملاحقة الخطر في مراحله الأخيرة، بل تتجه إلى منابعه الأولى، ومن هذا المنطلق، فإن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً يمثل ضرورة وطنية وأمنية في غاية الأهمية، تفرضها ضرورات حماية الدولة الوطنية وصون تماسك المجتمع من اختراق الخلايا النشطة أو النائمة للتنظيم.

لقد قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً مشرقاً في القراءة الدقيقة والمبكرة لطبيعة هذه التنظيمات، مدركة ببعد نظر ثاقب أن الجماعة الإرهابية والتيارات المتطرفة تمتلك عقلاً تنظيمياً عابراً للحدود، ومشروعاً يقوم على «التمكين» لا الشراكة، وعلى بناء الولاءات الموازية التي تناهض قيم المواطنة والسيادة.

إن القضية هنا ليست مجرد خلاف فكري، بل تتعلق بكيان منظّم يعمل على إعادة تشكيل الوعي واستثمار المساحات المفتوحة لخدمة مشروعه الأيديولوجي. ومن هنا، فإن اختزال الإرهاب في صورته المسلحة فقط يمثل خطأ في التشخيص؛ فالإرهاب لا يبدأ بالعبوة والسلاح، بل يبدأ بالفكرة المتطرفة والمنهج القائم على تفكيك الثقة بين المجتمع ومؤسساته والدولة.

وبالعودة إلى التاريخ، نجد أن «النظام الخاص» الذي أسسه حسن البنا في الأربعينيات كان النواة الأولى لشرعنة العنف السياسي، وهو ما تجلى في اغتيال النقراشي باشا والقاضي الخازندار. هذا الإرث الإرهابي والدموي استكمله سيد قطب بنظرية «الحاكمية والجاهلية» التي كفّرت المجتمعات واستباحت الدماء، وأصبحت المرجعية الأساسية لتنظيمات إرهابية مثل القاعدة وداعش، مما يجعل من الإخوان «الحاضنة الفكرية الأم» لكل تطرف معاصر.

وفي سياق هذه المواجهة، قادت دولة الإمارات جهوداً جبارة لتجفيف منابع التمويل، مدركة أن «الاقتصاد السري» للجماعة هو الشريان الذي يغذي أدواتها التحريضية، لقد أثبتت الوقائع أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لديها قدرة «حربائية» على التلون؛ فحين يُضيق عليها سياسياً، تتمدد عبر العمل الاجتماعي أو الحقوقي أو الخيري، وهذه البراغماتية تعكس تكتيكاً متجذراً قوامه التلون المرحلي والثبات الاستراتيجي على مشاريع الهدم والفوضى. وهنا يبرز دور دولة الإمارات المضيء في فضح هذه التكتيكات، عبر منابر الإعلام والثقافة والتعليم وغيرها، مؤكدة أن المعركة الحقيقية هي «معركة وعي».

إن تعزيز قيم الاعتدال والتسامح في دولة الإمارات لم يكن شعاراً قط، بل سلاحاً استراتيجياً لتفكيك سرديات المظلومية والاصطفاف التي يتغذى عليها الفكر الإخواني. كما تم تطوير منظومة قانونية صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع توظيف أي عمل أو نشاط كغطاء لمشروع مؤدلج يستهدف الاستقرار من الداخل.

وعلى الصعيد الدولي، لم يتوقف دور دولة الإمارات عند التحصين الداخلي، بل امتد لتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة مستوياته، وفي هذا السياق، يأتي البيان الرسمي لوزارة الخارجية في دولة الإمارات المرحب بالخطوة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة إرهابية، ليؤكد على وحدة الرؤية الاستراتيجية بين الإمارات وحلفائها الدوليين.

إن ترحيب الإمارات بهذا الإجراء يعكس إيماناً راسخاً بأن مواجهة الإخوان هو «جهد مستمر وممنهج» يهدف إلى إيقاف أعمال العنف المفرط ضد المدنيين، ومنع زعزعة الاستقرار التي تمارسها الجماعة لتقويض الجهود المبذولة لحل النزاعات. إن هذا الموقف الدبلوماسي الصلب يهدف إلى حرمان الجماعة من الموارد التي تمكنها من الانخراط في أعمال التطرف والكراهية أو تبريرها، مؤكداً دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

إن الرؤية الإماراتية الحكيمة تدرك أن استقرار الدول لا يُترك للمناورات؛ لذا فإن التصنيف الإرهابي للجماعة ترافق مع استراتيجية «المناعة الوطنية» الشاملة، التي يتكامل فيها دور القانون والأمن مع الإعلام والتعليم والثقافة. فالمعركة هي «معركة وعي وسردية» بامتياز، وكلما كان المجتمع أكثر يقظة لطبيعة هذه التنظيمات وأساليبها في التمويه، كانت فرص الاختراق أضعف.

يبقى تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً، وتجفيف منابعهم الفكرية والمالية، خياراً استراتيجياً ضرورياً لا رجعة عنه، إنها معركة وجودية بين مشروع الدولة الوطنية القائم على البناء والاستدامة، ومشروع التنظيم القائم على الهدم والتبعية.

وفي هذه المعادلة، أثبتت دولة الإمارات أنها الحصن المنيع والدرع الواقية للقيم الإنسانية والهوية الوطنية، مؤكدة بوضوح وبحزم سيادي أن الأوطان فوق التنظيمات، وأن الاستقرار فوق الأيديولوجيا، وأن مستقبل الأجيال القادمة أقوى من كل محاولات الاختراق والفوضى.