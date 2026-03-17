وقف إطلاق نار

الذين يتحدثون عن موعد انتهاء الحرب الدائرة في المنطقة عليهم قبل أي شيء وكل شيء أن تتوفر لديهم إجابات عن 3 أسئلة جوهرية قبيل الإجابة عن هذا السؤال.

كيف يمكن لنا أن نتحدث عن نهاية حرب قبل أن نعرف الآتي:

1 - حجم الأضرار والمكاسب الذي حققه كل طرف.

2 - ما هو مقياس أو معيار تحقيق الأهداف عند كل طرف.

3 - هل هناك مسار تفاوضي يرضى عنه الجميع بحيث يستطيع أن يخرج به إلى جمهوره الداخلي مبرراً قيامه بالموافقة على إعلان توقف إطلاق النار.

هنا يتعين علينا أن نفرق بشكل صريح ما بين «توقف إطلاق النار» وتوقف الحرب وتوقف الصراع.

توقف إطلاق النار هو مرحلة مؤقتة تسكت فيها المدافع ليبدأ التفاوض.

إنهاء الحرب هو موقف ترتضيه الأطراف المتقاتلة من أجل إنهاء فصل من فصول الصراع.

إنهاء الصراع هو التعامل الجذري مع أسباب اندلاع العدائيات بأشكال مختلفة بين الأطراف.

في رأيي المتواضع أننا على حافة توقف إطلاق نار، لكننا لسنا على حافة توقف حرب محدودة، وبالتأكيد لسنا على أعتاب إنهاء جذور صراع تاريخي ممتد لا أحد اقترب من نزع فتيله والقضاء على أسبابه.