بين الحقيقة والزيف.. معركة الوعي في عصر الفوضى الرقمية

لم يكن الوصول إلى الحقيقة في أي زمن من الأزمنة أمراً سهلاً، إلا أن التحدي في عصرنا الحالي أصبح أكثر تعقيداً، فالعالم يعيش انفجاراً معلوماتياً غير مسبوق، حيث تتدفق الأخبار والصور والتحليلات عبر مئات المنصات الرقمية في كل لحظة، والمفارقة أن هذه الوفرة في المعلومات لم تجعل الحقيقة أكثر وضوحاً، بل ربما جعلتها أكثر غموضاً. أصبح الإنسان اليوم يعيش في فضاء تتجاور فيه الحقيقة مع الزيف، ويختلط فيه الخبر الصحيح بالشائعة، حتى بات التمييز بينهما مهمة تحتاج إلى جهد معرفي وثقافي كبير.

في الأزمنة السابقة كانت مصادر المعرفة محدودة نسبياً: صحيفة، أو إذاعة، أو كتاب، وكان القارئ أو المستمع يملك وقتاً للتأمل والمقارنة، أما اليوم فقد تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة هائلة لتبادل المعلومات، لكنها في الوقت نفسه أصبحت ساحة لانتشار الأخبار غير الدقيقة، بل والمزيفة أحياناً. والسبب ليس فقط وجود من يتعمد التضليل، بل أيضاً طبيعة هذه الوسائل نفسها التي تقوم خوارزمياتها على مبدأ جذب الانتباه لا على مبدأ البحث عن الحقيقة.

ومن تجربة شخصية عشتها مراراً يمكن ملاحظة هذا التحول بوضوح، فقد أكتب تغريدة من بضعة أسطر لا تتجاوز فكرة مختصرة، فيطلع عليها عشرات الآلاف من الناس خلال ساعات قليلة، بينما أكتب المقال نفسه أو الفكرة ذاتها في نص تحليلي من سبعمائة كلمة، فلا يقرأه إلا عشرات، وإذا انتقلنا درجة أبعد إلى الكتاب نجد أن عدد قرائه أقل بكثير. هذه المفارقة ليست مسألة شخصية، بل تعبير عن تغير عميق في طريقة تلقي المعرفة في عصرنا، حيث يميل الجمهور إلى النص السريع المختصر.

أصبح انتشار الزيف أسهل من انتشار الحقيقة، فالحقيقة في الأغلب تحتاج إلى شرح وسياق وتحليل، بينما يستطيع الزيف أن ينتشر في جملة قصيرة أو صورة مبتورة. من هنا أصبح السؤال الجوهري ليس فقط: ما الحقيقة؟ بل كيف يمكن التمييز بينها وبين الزيف؟ وكيف يمكن إعداد الأجيال الجديدة لتعيش في عالم تتكاثر فيه المعلومات أكثر من أي وقت مضى؟

أول عناصر الإجابة يكمن في تعليم التفكير النقدي، فالتفكير النقدي لا يعني الشك في كل شيء، بل القدرة على طرح الأسئلة الأساسية: من قال هذه المعلومة؟ ما مصدرها؟ هل توجد مصادر أخرى تؤكدها؟ إن هذه القدرة على التساؤل هي الحصن الأول ضد التضليل.

العنصر الثاني هو تقوية الثقافة الإنسانية، فالمعرفة بالتاريخ والفلسفة والأدب تمنح الإنسان قدرة أعمق على فهم العالم. كثير من الأخبار الزائفة تنجح لأنها تخاطب العاطفة أو تستغل الجهل بالسياق التاريخي، أما الإنسان الذي يمتلك خلفية ثقافية واسعة فإنه يكون أكثر قدرة على رؤية الصورة الأكبر، أما العنصر الثالث فهو دعم الفنون والأدب، فالفنون الجادة لا تقدم معلومات فقط، بل تساعد الإنسان على فهم الطبيعة الإنسانية وتعقيداتها.

الرواية أو الفيلم الجيد قد يكشفان عن جوانب من الواقع الاجتماعي والسياسي لا تستطيع التقارير الإخبارية أن تنقلها، لذلك فإن المجتمعات التي تحافظ على حيوية الثقافة والفنون تكون في العادة أكثر قدرة على مقاومة السرديات السطحية، العنصر الرابع يتعلق بضرورة فهم التكنولوجيا دون الخضوع لها، فالتكنولوجيا ليست عدواً في حد ذاتها، لكنها تصبح خطراً عندما يتحول الإنسان إلى مجرد متلقٍ سلبي لما تنتجه الخوارزميات، هذه الخوارزميات صممت أساساً لتعظيم التفاعل، لا لتعظيم الحقيقة، لذلك فإن التعامل الواعي مع التكنولوجيا يقتضي إدراك حدودها، من هنا يمكن القول إن معركة الحقيقة في العصر الحديث ليست معركة تقنية فقط، بل هي في جوهرها معركة ثقافية وتربوية، فالمجتمع الذي يستثمر في التعليم الجيد، وفي الثقافة، وفي تشجيع التفكير الحر، يملك أدوات أفضل لمواجهة موجات التضليل، وفي عالم تتكاثر فيه الأصوات والادعاءات يبقى الوعي الإنساني هو الميزان الأخير، الذي يمكن أن يعيد التوازن بين الحقيقة والزيف.