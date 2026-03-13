الإمارات.. أمنٌ يصنعه الوعي وقوة الدولة

في أوقات الأزمات تُختبر قوة الدول الحقيقية، لا تُقاس هذه القوة فقط بحجم الإمكانات العسكرية أو الاقتصادية، بل تُقاس بمدى قدرة الدولة على حماية مجتمعها، والحفاظ على استقرارها.

وترسيخ الطمأنينة في نفوس من يعيشون على أرضها، وفي هذا السياق برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج استثنائي في إدارة الأمن والاستقرار، حيث نجحت في بناء منظومة متكاملة تجمع بين قوة الدولة، ووعي المجتمع، وحكمة القيادة.

لقد قامت تجربة الإمارات منذ تأسيسها على رؤية واضحة مفادها أن الأمن ليس مجرد إجراءات أمنية، بل هو منظومة شاملة تبدأ من التخطيط الاستراتيجي وتنتهي بوعي المجتمع ومسؤوليته.

ولهذا استثمرت الدولة منذ سنواتها الأولى في بناء بنية تحتية متطورة، وتطوير قدرات مؤسساتها العسكرية والأمنية، وتعزيز جاهزية مؤسساتها الوطنية للتعامل مع مختلف التحديات.

هذا النهج جعل دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول استقراراً وأماناً على مستوى العالم، فقد تصدرت الإمارات مؤشر الأمان العالمي لعام 2025 الصادر عن قاعدة البيانات الدولية Numbeo، محققة نحو 85.2 نقطة في مؤشر الأمان ومتقدمة على أكثر من 160 دولة حول العالم، وهو ما يعكس مستويات عالية من الأمن المجتمعي والثقة في المؤسسات الأمنية.

كما سجلت الدولة أدنى معدل للجريمة عالمياً بمؤشر جريمة بلغ 14.8 نقطة فقط، وهو رقم يُعد من الأقل عالمياً، وعلى مستوى المدن، جاءت أبوظبي ودبي ضمن المراكز الأولى عالمياً كأكثر المدن أماناً، وهو ما يؤكد أن منظومة الأمن والاستقرار في الإمارات ليست إنجازاً مؤقتاً، بل نتيجة استراتيجية طويلة المدى في بناء مؤسسات قوية وبنية تحتية أمنية متقدمة.

غير أن ما يميز تجربة الإمارات ليس فقط قوة مؤسساتها، بل طبيعة العلاقة التي تربط القيادة بالمجتمع، فالدولة قامت على فلسفة إنسانية واضحة ترى أن الإنسان هو محور التنمية، وأن حماية المجتمع هي الغاية الأولى لأي سياسات أو قرارات.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أكثر من مناسبة أن الإمارات هي وطن للجميع، وأن الدولة تلتزم بحماية كل من يعيش على أرضها، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، هذه الرؤية القيادية تعكس نهجاً ثابتاً يقوم على حماية الإنسان وصون كرامته وتعزيز شعوره بالأمان أينما كان.

ومن هنا، لم يكن مستغرباً أن نشهد في مختلف الظروف مواقف مشرفة من أبناء المجتمع الإماراتي بكل مكوناته، فالمواطنون والمقيمون على حد سواء أثبتوا أنهم شركاء حقيقيون في حماية هذا الوطن والحفاظ على استقراره، وفي اللحظات التي تواجه فيها المنطقة تحديات أو توترات، يظهر هذا التماسك المجتمعي بوضوح، حيث يقف الجميع صفاً واحداً خلف قيادتهم ومؤسساتهم الوطنية.

إن قوة الإمارات تتمثل في قدرتها على بناء منظومة متكاملة للأمن الاقتصادي والغذائي والصحي، فقد حرصت على إنشاء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يضمن استمرارية الحياة الطبيعية حتى في أصعب الظروف.

وتشير البيانات الحكومية الحديثة إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية في الدولة يكفي لتغطية احتياجات الأسواق المحلية لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر على الأقل حتى في حالات الطوارئ أو الأزمات العالمية، كما تتم مراقبة المخزون يومياً عبر أنظمة إلكترونية متقدمة مرتبطة بمئات منافذ البيع والموردين لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع في جميع الأوقات.

ولا يقتصر هذا الاستعداد على الغذاء فقط، بل يشمل أيضاً منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والدوائية واللوجستية، حيث تعتمد الدولة على شبكة واسعة من الشركاء التجاريين حول العالم وسلاسل إمداد متنوعة تضمن تدفق السلع والخدمات دون انقطاع حتى في أوقات التوترات الإقليمية أو اضطرابات التجارة العالمية.

كما تدعم الدولة هذه المنظومة ببنية لوجستية متقدمة تشمل موانئ ومطارات ومراكز تخزين تعد من الأكبر في المنطقة، ما يجعل الإمارات مركزاً إقليمياً لتخزين وتوزيع السلع.

ومن هنا فإن الأمن في العصر الحديث لم يعد مسؤولية المؤسسات الأمنية وحدها، بل أصبح منظومة شاملة يشارك فيها المجتمع أيضاً، فوعي الأفراد والتزامهم بالتعليمات الرسمية وتعاونهم مع الجهات المختصة يمثل جزءاً أساسياً من حماية الاستقرار الوطني وضمان استمرارية الحياة الطبيعية في مختلف الظروف.

وكما نعلم في عصر التكنولوجيا المفتوحة، أصبحت المعلومات جزءاً أساسياً من منظومة الأمن، فالكلمة التي تُنشر، أو الصورة التي يتم تداولها، أو المعلومة التي يتم نقلها، قد يكون لها أثر كبير في تشكيل الوعي العام أو التأثير في الاستقرار المجتمعي.

ولهذا فإن من أهم مظاهر المسؤولية الوطنية اليوم أن يحرص الجميع على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي قد تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فالمعلومة غير الصحيحة قد توجد حالة من القلق أو البلبلة، وهو أمر يتعارض مع روح المسؤولية الوطنية التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

كما أن من المهم إدراك أن التطور الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات قد جعل من الصور والمقاطع المصورة مصدراً للمعلومات يمكن استغلاله بطرق غير متوقعة، فقد أصبحت الأنظمة الذكية قادرة على تحليل الصور وتحديد المواقع الجغرافية بدقة عالية اعتماداً على تفاصيل صغيرة داخل الصورة مثل المباني أو المعالم أو حتى زاوية الظل.

ومن هنا تأتي أهمية الوعي بعدم تصوير أو نشر صور لمواقع أو مناطق قد تكون مرتبطة بالأحداث والظروف الحالية، لأن مثل هذه المعلومات قد تُستغل من قبل جهات معادية أو أطراف تسعى للحصول على معلومات دقيقة حول المواقع أو طبيعة الأحداث.

إن حماية الوطن لا تعني فقط الدفاع عنه في أوقات الخطر، بل تعني أيضاً الحفاظ على استقراره ومنع أي سلوك قد يُستغل للإضرار بأمنه أو استقراره، فكل صورة غير مدروسة، أو معلومة غير دقيقة، قد تتحول في عصر الذكاء الاصطناعي إلى بيانات قابلة للتحليل والاستفادة منها.

ولهذا فإن الوعي المجتمعي يمثل اليوم خط الدفاع الأول في حماية أمن الدول واستقرارها، وعندما يدرك المجتمع هذه الحقيقة يصبح شريكاً أساسياً في منظومة الأمن الوطني.

أثبتت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية أن الأمن الحقيقي يقوم على تكامل 3 عناصر أساسية: قيادة حكيمة، مؤسسات قوية، ومجتمع واعٍ، فعندما تتكامل هذه العناصر تتشكل منظومة استقرار يصعب اختراقها.

وتصبح الدولة أكثر قدرة على مواجهة التحديات مهما كانت طبيعتها، واليوم، بينما تشهد المنطقة العديد من التحديات والمتغيرات، تواصل الإمارات تقديم نموذج فريد في كيفية إدارة الاستقرار وبناء الثقة المجتمعية، نموذج يقوم على الحكمة في اتخاذ القرار، والجاهزية في التعامل مع التحديات، والوعي المجتمعي الذي يجعل كل فرد شريكاً في حماية الوطن.

ولهذا تبقى الإمارات نموذجاً لدولة استطاعت أن تصنع الأمن ليس فقط بقوة مؤسساتها، بل أيضاً بوعي مجتمعها وإيمان أبنائها والمقيمين فيها بأن حماية هذا الوطن مسؤولية مشتركة، وأن استقراره هو الضمان الحقيقي لمستقبل الجميع.