كلمة رئيس الدولة.. رسائل سيادية مكتملة الأبعاد

في اللحظات التي تتعرض فيها الدول لاختبارات أمنية مباشرة، تتجلى قيمة القيادة الحكيمة؛ قيادة لا تكتفي بإدارة الموقف، بل تعيد تعريفه في وعي المجتمع، وتمنحه المعنى والاتجاه والثقة، ومن هذا المنطلق، جاءت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بوصفها خطاب دولة وبيان مرحلة ورسالة سيادية مكتملة الأبعاد، حملت في جوهرها معادلة بالغة الوضوح؛ اطمئنان راسخ للداخل، وردع حازم لكل من تسول له نفسه تهديد أمن الوطن أو المساس باستقراره.

فحين أكد سموه أن «دولة الإمارات بخير وستبقى بخير في ظل تكاتف مجتمعها وكفاءة مؤسساتها العسكرية والمدنية»، لم يكن ذلك مجرد تعبير ظرفي، بل كان تأكيداً عميقاً على فلسفة دولة الإمارات في مواجهة التحديات؛ فلسفة لا تقوم على الانفعال، ولا تُدار بردود الفعل، بل ترتكز على الثقة الراسخة بصلابة المجتمع، واليقين بكفاءة المؤسسات، والإيمان بأن الأوطان القوية لا تهتز أمام العوارض، لأنها بُنيت على أسس صلبة ومتينة من الوعي والانضباط والاستعداد والجاهزية والردع.

لقد وضعت كلمة سموه أمام مجتمع الإمارات الحقيقة كما هي؛ أن أمن الإمارات يستند إلى منظومة متكاملة قوامها مجتمع متماسك، ومؤسسات محترفة، وقيادة تعرف كيف تدير اللحظات الحساسة بحكمة، ولهذا جاء وقع الكلمة مطمئناً وواضحاً ومباشراً، لأنها لم تخاطب المجتمع بلغة التهدئة فقط، بل بلغة الثقة المستندة إلى عناصر القوة الحقيقية في الدولة.

وعلى مستوى الداخل أيضاً، حملت الكلمة بُعداً وطنياً ومجتمعياً بالغ الأهمية، حين أشاد سموه بـ «الصورة المشرّفة» التي أظهرها المواطنون والمقيمون خلال الظروف الراهنة، وهذه الإشادة تعبير عن حقيقة راسخة في تجربة دولة الإمارات، وهي أن الوعي المجتمعي جزء أصيل من منظومة الأمن الوطني، وأن تماسك المجتمع لا يقل أهمية عن الجاهزية الميدانية، ففي مثل هذه الظروف، يشرق المجتمع الإماراتي بمعدنه الأصيل، وقدرته على الانضباط، ورفض الانجرار خلف الشائعات، والثقة بقيادته ومؤسساته.

وهنا تتجلى قوة مجتمع دولة الإمارات؛ فالمجتمع الإماراتي ليس مجتمعاً هشاً تربكه الحملات أو تزعزعه الفبركات، بل هو مجتمع تشكل وعيه عبر سنوات من بناء الثقة، وتعزيز المسؤولية، وترسيخ معنى البيت المتماسك الذي يعرف أفراده واجبهم تجاه وطنهم وقيادتهم؛ ولذلك جاءت كلمة رئيس الدولة، حفظه الله، لتقول لكل من على أرض الإمارات، من مواطنين ومقيمين؛ أنتم لستم وحدكم، والدولة حاضرة بكامل جاهزيتها، تدير الموقف بكفاءة واقتدار، وتحمي الوطن بوعي مجتمعه كما تحميه بكفاءة مؤسساته.

أما في رسالته إلى الخارج، فقد كانت الكلمة أكثر حسماً ووضوحاً، إذ أكد سموه أن الإمارات، رغم جمالها وجاذبيتها ومسيرتها التنموية الملهمة، تبقى حصناً منيعاً، تمتلك إرادة وعزيمة لا تلين، وقادرة على مواجهة التحديات والحفاظ على أمنها وسلامة أهلها، وستتجاوز هذه المرحلة وهي أكثر قوة وأشد صلابة، وهذه العبارات لا تقف عند حدود الموقف، بل تؤسس لمعنى الردع في أوضح صوره؛ فالدولة التي اختارت السلام لا يعني أنها تفتقر إلى الحزم، والدولة التي جعلت التنمية نهجاً لا يمكن أن تُفهم خياراتها الحضارية والتنموية على أنها قابلة للضغط أو مساحة للاستهداف.

ومن أبلغ ما ورد في كلمة سموه، قوله: «الإمارات جلدها غليظ ولحمها مر لا يؤكل»، وهي عبارة تختصر في وجازتها روح دولة الإمارات وسيادتها الصلبة؛ دولة تنشر الأمل وتبني المستقبل وتفتح أبوابها للعالم، لكنها في الوقت ذاته تعرف كيف تصون أمنها، وتحمي سيادتها، وتقف بحزم أمام أي تهديد أو عدوان، إنها عبارة تختزل رسالة استراتيجية واضحة؛ أن الجمال لا يناقض الصلابة، وأن الرقي لا يلغي الردع، وأن الدول السيادية هي تلك التي تجمع بين سعة الأفق وشدة البأس حين يُمس أمنها.

ويتعزز هذا المعنى أكثر عمقاً في قول سموه: «أوعدكم سنكون أقوى»، فهذه ليست عبارة في لحظة عابرة، بل خلاصة نهج إماراتي ثابت أثبتته التجربة مراراً؛ نهج يحول التحديات إلى فرص لتعزيز التماسك، ويرفع الجاهزية، ويضاعف منعة الدولة وصلابتها؛ فالإمارات لم تكن يوماً دولة تضعفها الاختبارات، بل دولة تخرج من كل اختبار أكثر تماسكاً وقوة، وأكثر وعياً، وأكثر قدرة على حماية منجزها الوطني.

كما أن إشادة سموه بدور القوات المسلحة، وكفاءة المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية وفرق العمل المعنية، واعتبار جهودهم «مبعث فخر واعتزاز»، تؤكد أن الطمأنينة الوطنية تصنعها مؤسسات محترفة، وعقيدة راسخة، واستعداد ميداني دائم، ويقظة لا تغفل عن حماية الأرض والإنسان والسيادة.

لم تكن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مجرد تعليق على ظرف أمني طارئ، بل كانت بيان دولة مكتمل الرسالة، قالت للداخل؛ الإمارات بخير، لأنها دولة متماسكة، يقظة، وكفؤة، وللخارج؛ لا تخطئوا قراءة الإمارات؛ فهي دولة سلام، نعم، لكنها أيضاً دولة سيادة وردع.

وبين هذا وذاك، ظل الوعد الأوضح الذي يلخص روح المرحلة كلها؛ أوعدكم سنكون أقوى؛ هذه خلاصة وطن يعرف كيف يحمي أمنه، ويصون منجزه، ويخرج من كل اختبار أكثر ثباتاً وصلابة.