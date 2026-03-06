«اللامنطق الإيراني»!

قام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بإبلاغ عواصم دول الخليج العربي بأن الهجمات العسكرية التي قامت بها طهران مؤخراً ضد بلادهم «ليست موجهة تجاههم، ولكن ضد قواعد وأهداف أمريكية» على حد ادعائه!

هذا الكلام يصعب على العقل البشري الواعي أن يقبله أو أن يصدّقه بأي حال من الأحوال.

مثلاً: هل قصف مصافي البترول في رأس تنورة بالسعودية هو جزء من هدف عسكري أمريكي؟

مثلاً: هل قصف فنادق وأبراج سكنية في الإمارات هو هدف عسكري أمريكي؟

مثلاً: هل قصف مطار الكويت الدولي الذي ينقل حركة الطيران المدني من وإلى دولة الكويت هو هدف عسكري أمريكي؟

هل قصف أهداف مدنية في «المنامة» هو هدف عسكري أمريكي؟

هل محاولة تعطيل وسائل الاتصالات وشبكة المصارف في الخليج العربي هو هدف عسكري أمريكي؟

لا منطق في ما تقوله إيران، ولا أي عقل أو حكمة في ما تفعله الآن.

إيران تخسر أي تعاطف رسمي أو شعبي في المنطقة.