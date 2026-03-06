في الميدان تُصنع الثقة.. قيادة ترسّخ استدامة الأثر

في مشهد وطني يعكس عمق الرؤية وثبات المسار، جسدت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى دبي مول، برفقة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نموذجاً عملياً لقيادة تؤمن بأن الحضور في الميدان هو أحد أهم الممكنات لترسيخ الثقة وتعزيز الاستقرار.

لم تكن الزيارة بروتوكولاً عابراً، بل رسالة استراتيجية تؤكد جاهزية الدولة، ومتانة منظومتها، وقدرتها على تحويل التحديات إلى مواقف تعزز من دور القيادة في ترسيخ الثقة والاستقرار للمجتمع والاقتصاد المحلي.

عبارة «لا تشلّون هم» تختزل فلسفة قيادة تقوم على الطمأنينة المبنية على الحوكمة الرشيدة، والتخطيط الاستباقي، وإدارة المخاطر بكفاءة عالية. فالثقة هنا ليست خطاباً، بل قيمة مضافة تتجسد في الحضور المباشر، وفي التواصل الإنساني مع أفراد المجتمع ورسالة للعالم أجمع بأننا دولة لا تتزحزح حينما يتوجب عليها الوقوف بصمود وتصدٍ لموجة العدوان والحقد الذي نشهده في الأيام الماضية.

حين تظهر القيادة بين الناس، في قلب أحد أهم المراكز الاقتصادية، فهي تعزز أحد أهم الممكنات الوطنية: رأس المال المعنوي القائم على الثقة. وهذه الثقة تمثل ركيزة أساسية في رحلة الأثر التي تقودها الدولة نحو استقرار مستدام ونمو متواصل.

شراكة في صناعة الأثر

هذا المشهد يضع المجتمع ومؤسساته أمام مسؤولية مضاعفة. فالمسؤولية المجتمعية ليست مبادرة ظرفية، بل التزام مؤسسي يعكس وعياً بالدور في تعزيز استدامة الأثر الوطني في حالات الرخاء والشدة.

الالتفاف حول القيادة اليوم يتجسد في: تبني خطاب مسؤول يعزز الطمأنينة المجتمعية، والالتزام بالشفافية وتحري الدقة في تداول المعلومات، ودعم استمرارية الأعمال باعتبارها ركيزة من ركائز الأمن الشامل وعدم استغلال هذه الأوضاع للأرباح المؤقتة، وترسيخ ثقافة الجاهزية المؤسسية وإدارة المخاطر.

إننا أمام نموذج شراكة بين القيادة والمجتمع، حيث تتحول كل مؤسسة في القطاع الخاص إلى شريك أثر، يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ الثقة في بيئة الأعمال.

ضمانة الاستدامة

في ظل المتغيرات الإقليمية، يصبح الحفاظ على انسيابية الأعمال مؤشراً على قوة المنظومة وتكاملها. فالجاهزية التشغيلية، وتفعيل خطط الطوارئ، والمرونة المؤسسية، كلها عناصر تعزز قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. والشركات التي خططت لمثل هذه السيناريوهات في خطة استمرارية العمل لديها، اليوم ستكون من الشركات الرائدة في المحافظة على استمرارية أعمالها في دولة لا تتوقف بل تتقدم مهما كانت الظروف.

ظهور القيادة في فضاء اقتصادي حيوي يبعث برسالة واضحة إلى الأسواق والمستثمرين مفادها أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية بعيدة المدى، تضع الاستدامة في صميم استراتيجياتها، وتتعامل مع التحديات ضمن إطار حوكمة متكامل.

وكانت الإحاطة الإعلامية منبراً قوياً جسّد كل استثمار قامت به دولتنا الغالية في تطوير الصفوف الأولى من القيادات التي تصدت لكل كلمة لم تكن صحيحة عن نوايا وأفعال دولة الإمارات في ظل الظروف الاستثنائية التي نشهدها اليوم. استمرارية الأعمال هنا ليست فقط استمراراً للنشاط التجاري، بل استمرار لرحلة الأثر التي تقودها الدولة بثقة نحو المستقبل.

عقد ثقة.. وأثر يتعاظم

ما شهدناه يعكس عقد ثقة متجدداً بين القيادة والشعب والمؤسسات المختلفة في القطاع الخاص والنفع العام والمجال الأكاديمي: قيادة تبادر وتطمئن وتتابع، ومجتمع يواكب ويشارك ويتحمل مسؤوليته في تعزيز الاستقرار.

إن قوة الإمارات تكمن في هذه المنظومة المتكاملة، حيث تتناغم الرؤية مع التنفيذ، وتتلاقى القيادة مع مجتمع ريادة الأعمال والمجتمع الإماراتي والمقيمين والزوار في مساحة مشتركة عنوانها الثقة، وهدفها استدامة الأثر.

وفي ظل هذا النهج، تصبح الطمأنينة ثقافة، والمسؤولية شراكة، واستمرارية الأعمال مساراً استراتيجياً يعزز جاهزية الدولة لمختلف الظروف، ويكرس مكانتها نموذجاً في الإدارة الرشيدة والتنمية المستدامة.