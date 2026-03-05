البيت الكبير.. والوفاء زمن الشدة..!

في الفكر الاجتماعي المعاصر يُطرح سؤال الهوية والانتماء أحد أكثر الأسئلة إلحاحاً في عالم يتسم بالسيولة والتغير المتسارع، فأين يجد الإنسان وطنه حقاً؟ هل هو في أرض الأجداد التي غادرها بحثاً عن فرصة أو أمان، أم في المكان الذي منحه الكرامة وفرصة تحقيق الذات وبناء المستقبل؟

وهنا تقدم تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة إجابة عميقة وراسخة لهذا السؤال، إجابة لا تُصاغ في بيانات رسمية أو خطابات مؤسسية، بل تُكتب كل يوم في سلوك وتفاعلات ملايين المقيمين الذين اختاروها وطناً، وأثبتوا أن الانتماء ليس مجرد وثيقة إقامة أو عقد عمل، بل هو شعور عميق بالمسؤولية المشتركة، ووفاء يختبر في زمن الشدة لا في أيام الرخاء وحدها.

إن فكرة «البيت الكبير»، التي أصبحت مرادفة للإمارات في وجدان ساكنيها، تتجاوز كونها استعارة جميلة لتصف واقعاً اجتماعياً فريداً من نوعه، فالبيت في جوهره الفلسفي والإنساني ليس مجرد جدران وسقف، بل هو الملاذ الذي نلجأ إليه، والمساحة التي نشعر فيها بالطمأنينة الوجودية.

حيث يمكن للإنسان أن يكوّن نفسه دون خوف أو قلق، وهذا بالضبط ما وفرته الدولة لساكنيها على مدار عقود متتالية، فالعيش بسلام وأمان هنا ليس مجرد تطبيق صارم للقانون، بل هو نتاج عقد اجتماعي غير مكتوب، قائم على الثقة المتبادلة والاحترام العميق للكرامة الإنسانية، بصرف النظر عن الجنسية أو الثقافة أو الخلفية.

وهذه البيئة الحاضنة القائمة على التسامح هي التي سمحت لأكثر من 200 جنسية بأن يتعايشوا وينسجوا معاً خيوط مجتمع متماسك وحيوي، يشعر فيه الفرد بأن نجاحه جزء من نجاح الكل، وأن أمنه لا ينفصل عن أمن الجميع.

وفي هذا المناخ الفريد تتشكل هويات مركبة تحتفظ بجذورها، وتمتد بأجنحتها في آن، فيجد الإنسان نفسه قادراً على أن يحمل ذاكرة مكان، ويبني حياته في مكان آخر، دون أن يشعر باغتراب، غير أن الاختبار الحقيقي لصلابة أي علاقة، سواء بين الأفراد أو بين الفرد ووطنه، لا يظهر في أيام الرخاء والاستقرار، بل يتجلى في أوقات المحن والتحديات، وهنا تبرز الظاهرة الاجتماعية الأكثر دلالة في قصة «البيت الكبير».

ففي الوقت الذي تواجه فيه الإمارات تحديات استثنائية لم يتردد سكان هذا البيت من مواطن ومقيم في الوقوف صفاً واحداً للتعبير عن انتمائهم، والدفاع عن مكانتها أمام العالم، وكانت استجابتهم نابعة من شعور عميق وأصيل بالامتنان والوفاء لمكان لم يبخل عليهم يوماً بالأمان والفرصة والكرامة، ولم يسألهم يوماً عن أصولهم أو معتقداتهم ليمنحهم حقوقهم.

لقد تحوّل المقيمون إلى أصوات حقيقية وصادقة تحمل رسالة سلام وأمان، كل من موقعه ولغته وثقافته، وامتلأ الفضاء الرقمي بشهاداتهم التي لم تكن مجرد رسائل طمأنة، بل كانت إعلاناً صريحاً بالولاء لهذا البيت الذي آواهم وأعطاهم، ولقد أثبتوا بالفعل أنهم لم ينسوا الفضل، وأن علاقتهم بهذا المكان هي علاقة عضوية راسخة تشبه علاقة الإنسان بجذوره التي يعود إليها مهما ابتعد، ويدافع عنها مهما اشتدت العواصف.

هذه الظاهرة تقدم درساً بليغاً في علم الاجتماع السياسي، فالولاء الحقيقي لا يُشترى ولا يُفرض، بل هو نتاج طبيعي ومتراكم للشعور بالانتماء، وإن وقفة المقيمين مع المواطنين في هذه الشدة هي التجسيد العملي لمعنى الوطن في أسمى صوره وأعمق دلالاته.

وهي شهادة حية بأن هذا «البيت الكبير» قد نجح في أن يصبح وطناً للقلوب والأرواح قبل أن يكون وطناً على الخريطة، وأنه أمانة ودُرة نفيسة وصونه والذود عنه بالسلوك الرصين واجب في الشدة قبل الرخاء.

إنها قصة عن القيم الإنسانية المشتركة من أمان وكرامة، وكيف يمكنها أن تبني مجتمعاً أكثر صلابة وتماسكاً من أي تحصينات مادية، وكيف أن الوفاء في زمن تتقلب فيه المصالح وتتبدل الولاءات يظل هو العملة الأثمن والأبقى.

والركيزة الأساسية التي يقوم عليها صرح كل بيت كبير يستحق هذا الاسم، والإمارات بما رسخته من قيم وأثبتته من تجربة، تقدم للعالم نموذجاً حياً لكيفية بناء بيت كبير حقيقي، يتسع للجميع، ويجعل من كل ساكن فيه شريكاً في صناعة الغد والحلم والأمل!