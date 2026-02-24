تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل

مقابلة تاكر كارلسون مع سفير الولايات المتحدة في إسرائيل مايك هاكابي هي من أكثر المقابلات التلفزيونية الكاشفة لما يعرف بالاتجاه «المسيحي الصهيوني» المتشدد، الذي يدافع بشكل عنصري وديني عن أي جرائم لأي حكومة إسرائيلية.

هاكابي هو يميني ديني أمريكي، ساند دونالد ترامب بقوة في معركته الرئاسية الثانية، وجاء تعيينه سفيراً لبلاده مكافأة سياسية لهذا الدور الداعم.

في تلك المقابلة التصادمية ظهر هاكابي ليؤكد 4 أمور مخيفة للغاية، هي:

1 - حق إسرائيل الكامل في استخدام أي قدر من العنف والقوة ضد من تعتبرهم أعداء لها.

2 - حق إسرائيل الديني والتاريخي الكامل في كل أرض فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر.

3 - بالمخالفة مع القرارات الدولية وموقف بلاده الرسمي لا يرى هاكابي أي حق للفلسطينيين في دولة.

4 - لا يرى هاكابي أي فائدة من السلام التعاقدي، ولكن يرى السلام المفروض بقوة الأمن الإسرائيلي.

مثل هذه الأفكار إذا اندمجت مع آراء بن غفير وسموتريتش تشكل في النهاية تهديداً مخيفاً لأي مشروع عاقل ومعتدل للسلام في المنطقة.

مثل هذه المشروعات والتصريحات تدعم جنون الأفكار المتشددة من «داعش» إلى «الإخوان» إلى «حزب الله».