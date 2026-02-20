اتفاق أم ضربة؟

أيهما يسبق الآخر: التوصل إلى اتفاق يرضي ترامب مع الإيرانيين أو نفاد صبره من حالة المماطلة والشروط التي لا تنتهي من الوفد الإيراني؟

تسوية أم نفاد صبر؟

اتفاق مكتوب قابل للتنفيذ أم تحرك عسكري من القطع البحرية والقاذفات الأمريكية المقاتلة في منطقة الخليج؟

من ميراث التفاوض العقاري لدى شخصية ترامب، يعطي الرجل دائماً نفسه سقفاً زمنياً لأي مفاوضات.

ومن ميراث تجربته العقارية، يدخل المفاوضات تحت حالة من «الضغط الأقصى» على الطرف الآخر.

في الوقت ذاته، أعلنت إسرائيل أنها رفعت حالة التأهب العسكري إلى أقصى درجة، كما انتهت من تدريبات الدفاع المدني في حال تعرضها وتعرض منشآتها ومواطنيها لهجوم جوي من الطائرات والصواريخ البالستية الإيرانية.

في الوقت ذاته، تسربت معلومات عن أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، سوف يقوم بزيارة عاجلة لإسرائيل في غضون أيام للتنسيق من أجل ما سوف يتخذ للشأن الإيراني.

كل ذلك يضع احتمال التوصل لاتفاق أو حدوث ضربة تطويع للمفاوض الإيراني متساويين.