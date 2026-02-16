المعادن النادرة.. الصراع المقبل!

شكل النفط في القرن الماضي محور الصراع الاقتصادي والسياسي بين الدول، أما في القرن الحالي فهناك لاعب جديد يتقدم بهدوء ليحتل موقعاً مشابهاً: المعادن النادرة والعناصر الاستراتيجية. هذه المعادن لا تشغل السيارات ولا تضاء بها المدن مباشرة، لكنها تمثل القلب الخفي للتكنولوجيا الحديثة، من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية، ومن الأقمار الصناعية إلى أنظمة الدفاع والطاقة المتجددة.

المعادن النادرة، أو ما يُعرف بالعناصر الأرضية النادرة، ليست نادرة من حيث الوجود الجيولوجي، لكنها نادرة اقتصادياً بسبب صعوبة استخراجها وتكريرها. قيمتها الحقيقية لا تكمن في وجودها تحت الأرض، بل في القدرة على تحويلها إلى منتجات صناعية عالية التقنية. فالعالم اليوم لا يتحدث فقط عن التعدين، بل عن سلاسل الإمداد، وعن من يملك المعرفة الصناعية التي تحول الخام إلى قوة اقتصادية.

التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة جعل هذه المعادن في قلب المعادلة. تقارير وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن الطلب على المعادن المرتبطة بتقنيات الطاقة النظيفة مرشح للتضاعف بحلول عام 2030، مع نمو متسارع في استخدام السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والبطاريات. كما تقدر تقارير دولية أن العالم قد يحتاج إلى مليارات الأطنان من المعادن والمعادن النادرة بالذات، لتحقيق أهداف التحول المناخي خلال العقود المقبلة.

هنا تتبدل قواعد اللعبة. فالدول التي كانت تعتمد على النفط كمصدر قوة بدأت تدرك أن المستقبل قد يكون مرتبطاً بالليثيوم، والنيكل، والكوبالت، والعناصر النادرة أكثر من أي شيء آخر. الصناعات الرقمية والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة جميعها تقوم على هذه المواد، ما يجعلها أساساً لاقتصاد عالمي جديد يتشكل أمام أعيننا.

لكن الأهمية لا تأتي فقط من الطلب المتزايد، بل من حقيقة أن الإنتاج والتكرير يتركزان في عدد محدود من الدول، ما يخلق مخاوف من الاعتماد المفرط ويجعل المعادن النادرة جزءاً من معادلات الأمن القومي والسياسات الدولية. ولذلك بدأت القوى الكبرى تتعامل مع هذه الموارد باعتبارها أصولاً استراتيجية لا تقل أهمية عن خطوط إمداد الطاقة التقليدية.

إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط: أين توجد هذه المعادن؟ بل: من يملك القدرة على تحويلها إلى نفوذ صناعي وسياسي؟

فكما أعاد النفط رسم خرائط القوة في القرن الماضي، يبدو أن المعادن النادرة تستعد لرسم خرائط جديدة لعالم يتغير بسرعة... عالم قد تصبح فيه المعرفة الصناعية أهم من امتلاك الخام نفسه.