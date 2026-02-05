إنجازات الإمارات في الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن دخول معظم دول العالم في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تم في السنوات القليلة الماضية، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد نجحت خلال هذه المدة القصيرة في تحقيق إنجازات في هذا المجال التكنولوجي والاقتصادي الجديد تفوقت من خلالها على دول كثيرة متقدمة صناعياً، ولها تاريخ طويل في الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية.

فقد رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال رؤية استباقية، واستثمارات استراتيجية، وتشريعات مرنة، وبنية تحتية رقمية متقدمة.

ويعد الذكاء الاصطناعي أحد المحركات الأساسية للتحول الاقتصادي، وتطوير العمل الحكومي، وتعزيز جودة الحياة، ودعم تنافسية الدولة عالمياً.

كذلك يعد الذكاء الاصطناعي واحداً من المجالات الاقتصادية المستقبلية التي سوف يتحدد بناء على الاستثمار فيها مستوى الدخل الوطني، وموازين القوة العالمية، فلم يعد العالم يقتصر على اقتصاديات المواد الخام أو الاقتصاد الريعي، ولم يعد كذلك يقتصر على الاقتصاد الصناعي والتجاري، إنما ظهرت هناك مجالات جديدة للتميز الاقتصادي، ولتأمين دخل وطني يعزز القدرات الاقتصادية للدولة، ويحقق طموحاتها، وأحلام شعبها.

لقد أصبحت الإمارات من أعلى دول العالم في تبني واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى الأفراد والمؤسسات واحتلت مراكز متقدمة عالمياً في مرونة توظيف الذكاء الاصطناعي كعنصر محوري في الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

كذلك استطاعت دولة الإمارات توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الخدمات ورفع جودة الأداء في مختلف الهيئات والإدارات الحكومية الاتحادية والمحلية، وكذلك في مختلف مؤسسات قطاع الأعمال والقطاع الثالث الذي يشمل مؤسسات العمل الأهلي، وذلك بفضل الاستثمار الذي تقوم به الدولة في البنية التحتية المتقدمة والحوسبة الفائقة لدعم الابتكار.

بحيث أصبحت الإمارات مركزاً عالمياً لجذب المواهب والشراكات في مجالات البحث والتطوير.

وذلك بفضل إيمان القيادة بأن التركيز على الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي يضع الإنسان في قلب التحول الرقمي.

إن المبادرة السباقة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ساهمت في تعزيز الصورة الذهنية لدولة الإمارات قائداً عالمياً وإقليمياً في استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى استقطاب العديد من الكفاءات العالمية في الذكاء الاصطناعي للانضمام إلى المشروعات العلمية والتطبيقية الطموحة التي تقودها حكومة الإمارات.

كل ذلك ساهم في جذب الاستثمارات والشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بحيث أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستخدام المسؤول والمستدام للذكاء الاصطناعي.