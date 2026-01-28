وثيقة «استراتيجية الدفاع»

هناك وثيقة بالغة الأهمية نشرت أول من أمس في واشنطن.

الوثيقة بعنوان «استراتيجية الدفاع» وهي صادرة عن البنتاغون الأمريكي.

تحذر الوثيقة بشكل واضح وصريح من نوايا إيران العسكرية في المدى القريب على النحو التالي:

1 - تقول الوثيقة إن إيران – رغم ضرب أساسيات قدرتها النووية في حرب الــ 12 يوماً بواسطة القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية - إلا أنها تعد العدة لاستكمال قدرتها على التخصيب النووي.

2 - تتوقع وثيقة الدفاع للبنتاغون قيام وكلاء إيران في منطقة الشرق الأوسط بإعادة بناء قدراتهم القتالية وبنيتهم التحتية.

3 - تشيد الوثيقة بشكل واضح بقدرات إسرائيل العسكرية التي أثبتتها في عملياتها في المنطقة منذ 7 أكتوبر 2023.

4 - ترى الوثيقة أن إيران ووكلاءها هم مصدر الخطر الرئيسي على سلامة القوات الأمريكية في المنطقة.

هذه الرؤية هي خير تعبير عن فلسفة «أمريكا أولاً» التي يعكسها ويرددها اللوبي المتشدد الأمريكي، ويتبناها الرئيس دونالد ترامب.

إن صح ذلك كله، فهذا ينذر بأن منطقة الشرق الأوسط لن تعرف أي احتمالات من الهدوء أو الاستقرار في ظل سخونة الأوضاع السياسية، وتحولها إلى صراعات عسكرية تستخدم فيها القوى المحلية، وتشارك فيها القوى الإقليمية، وتدعمها الإدارة الأمريكية.